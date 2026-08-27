Посол Скаков: Парламенты должны воплощать договоренности в решения

В Бишкеке состоялся круглый стол "Курултай-2026: новый этап казахстанского парламентаризма и регионального сотрудничества в Центральной Азии". В мероприятии принял участие новый Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Абылкаир Скаков.

В своем выступлении дипломат отметил высокий уровень политического диалога между Казахстаном и Кыргызстаном, подчеркнув активное взаимодействие глав государств и правительств двух стран. По его словам, особое значение в развитии двусторонних отношений приобретает межпарламентское сотрудничество.

"Чем теснее взаимодействуют наши парламенты, тем быстрее договоренности лидеров будут превращаться в конкретные решения", - отметил Абылкаир Скаков.

По словам посла, потенциал взаимодействия Казахстана и Кыргызстана значительно шире нынешних показателей. Важными направлениями остаются развитие торговли, транспорта, предпринимательства и инвестиционного сотрудничества, а также устранение барьеров для движения товаров, капитала, технологий и людей.

Отдельно Абылкаир Скаков остановился на политической модернизации Казахстана и обновлении парламентской системы. Он отметил, что формирование нового депутатского корпуса предполагает более широкое представительство различных социальных групп - молодежи, бизнеса, сферы образования, культуры и других слоев общества.

Посол также подчеркнул значение новой модели государственного управления, основанной на принципе "сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство". По его мнению, такая система обеспечит более тесную связь между законодательной деятельностью и запросами граждан.

Особое внимание в выступлении было уделено роли парламента в реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. По словам дипломата, именно законодательные органы способны обеспечить необходимую правовую основу для практического воплощения совместных решений.

В этом контексте важным направлением становится обмен законодательным опытом между странами Центральной Азии. Межпарламентские контакты позволяют обсуждать не только политические вопросы, но и конкретные задачи, связанные с торговлей, транспортным сообщением, предпринимательством и региональной экономической кооперацией.

"Центральная Азия сегодня имеет исторический шанс максимально использовать возможности для укрепления экономической взаимосвязанности. Наша задача - направить потенциал этого взаимодействия на благо наших государств и граждан", - подчеркнул посол Казахстана.

Выступление Абылкаира Скакова прозвучало в самом начале его дипломатической миссии в Кыргызстане. Новый глава казахстанского дипломатического представительства обозначил дальнейшее укрепление казахстанско-кыргызских отношений и расширение регионального сотрудничества как ключевые приоритеты работы.

Участники круглого стола отметили, что развитие межпарламентского диалога может стать одним из практических инструментов укрепления взаимного доверия и формирования более тесных связей между государствами Центральной Азии.