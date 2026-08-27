Право на профессию: какие требования готовят для работы психологов

Рабочая группа согласовала проект закона "О психологической деятельности и психологической помощи". На заключительном постатейном обсуждении основные споры развернулись вокруг ключевых правил: образовательного ценза, содержания государственного реестра и полномочий профессиональных объединений.

Два года - слишком мало?

Для входа в профессию законопроект устанавливает требование о профильном высшем образовании. Для уже практикующих психологов предусмотрен переходный период, в течение которого они смогут продолжать работу и получить необходимое образование.

Предлагавшийся двухлетний срок вызвал возражения части участников. Представители образовательной сферы отмечали, что продолжительность обучения зависит от уже имеющегося образования и конкретной программы, поэтому двух лет может оказаться недостаточно.

Слишком долгий переходный период также вызвал возражения. В ходе обсуждения участники искали срок, который позволил бы действующим специалистам выполнить новые требования, не растягивая переход на несколько лет.

Что войдет в Единый реестр психологов

Дискуссию вызвал объем публичных данных в реестре, в частности - публикация стажа. Для клиента количество лет практики может служить ориентиром. Однако обязательное указание стажа способно изначально поставить начинающих специалистов в менее выгодное положение, хотя небольшой опыт работы сам по себе не определяет качество профессиональной подготовки.

Также обсуждались основания для приостановления или прекращения регистрации. За технической стороной реестра стоит более чувствительный вопрос: кто и на каких основаниях сможет принимать решения, влияющие на возможность психолога продолжать профессиональную деятельность.

Роль ассоциаций: этика, но не право на профессию

Профессиональные объединения смогут устанавливать этические нормы для своих членов и рассматривать поступающие на них жалобы. При этом членство в таких организациях не должно становиться обязательным условием для работы психологом.

Рабочая группа не поддержала модель, при которой одна общественная организация получает полномочия определять профессиональный статус всех специалистов. За ассоциациями предполагается сохранить вопросы профессиональной этики и рассмотрение жалоб на собственных членов. Решения, способные повлиять на возможность специалиста продолжать работу, требуют другого уровня полномочий.

Текст проекта согласован. Замечания и предложения, прозвучавшие при заключительном обсуждении, предстоит учесть при его дальнейшей доработке.