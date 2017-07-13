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В Бишкеке стартовал чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов

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Гулиза Авазова

Сегодня, 13 июля, в спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке стартует чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов. Всего разыгрывается 16 комплектов медалей среди юношей и девочек.

Всего в чемпионате среди кадетов участвует 155 юных дзюдоистов из 14 стран. Кыргызстан представят 20 дзюдоистов – 10 девочек и 10 юношей.

Согласно информации Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, сегодня будут разыгрываться по четыре комплекта медалей среди юношей (до 50, 55, 60, 66 кг) и девочек (до 40, 44, 48, 52 кг).

Из кыргызстанцев в этих весовых категориях в борьбу вступают Кубанычбек Айбек уулу, Кубатбек Куттубек уулу, Хамид Сансанза, Сыймык Нурбек уулу и Нурсалим Иличбек уулу. Среди девочек в этих весовых категориях заявлены Сауле Алмазова, Ажар Исаева, Диана Хан, Римма Ким, Айдана Мамытканова.

URL: http://www.vb.kg/363198
Теги:
дзюдо, чемпионат
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