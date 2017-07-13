Погода
$ 69.43 - 69.62
€ 79.17 - 79.95

Сегодня: Смелая Отунбаева угрожает суду, град и сели, алкоголь подорожает

1429  4
Эркин Суротчуев

Отунбаева угрожает судьям. Мадам разразилась потоком гневных реплик в адрес служителей Фемиды и прокуроров на процессе по делу Текебаева. Экс-президент переходного периода упрекнула председательствующего в том, что он получил должность только после революции, а до этого был финполовцем. "Вы бы здесь не сидели. Вот эту клоунаду, которая называется суд, надо закончить. Вы Маевского, гражданина другой страны, вот здесь по красному ковру приводите, он дал 1 миллион долларов. Почему вы его не судите? Почему вы держите нашего политического деятеля за решеткой?"- возмутилась Отунбаева.

Затем бывшая руководитель Кыргызстана перешла непосредственно к угрозам: "Судья и прокуроры, вы теперь не отделаетесь, вы не будете в тени уходящего президента, не пристроитесь к новому главе Кыргызстана. Вы будете отвечать за все свои прегрешения в прошлом". Интересно, как столь вызывающее поведение расценивается с точки зрения закона? Можно ли назвать это действиями, направленными на воспрепятствование правосудию?

Обезврежен очередной террорист. Сотрудниками ГКНБ задержан 21-летний гражданин Кыргызстана, активный член международной террористической организации. Он был завербован в 2015 году, когда находился за рубежом, вернулся в страну для создания вооруженного бандитского подполья. Группа боевиков создавалась для проведения террористических атак и диверсионной деятельности.

Задержанный водворен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 375 "Наемничество" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие, в ходе которого отрабатывается круг связей и знакомств подозреваемого в террористической деятельности.

Град и сели в Джалал-Абадской области. Стихия обрушилась на несколько сельских управ Аксыйского района накануне вечером. В результате ливня с градом с гор начали сходить грязевые потоки. Они повредили две опоры местной ЛЭП, из-за чего были обесточены несколько населенных пунктов. На четырех участках автодороги Кербен – Сары-Челек образовались селевые наносы, затруднившие транспортное сообщение. К тому же непогода сопровождалась сильным ветром, который снес с нескольких домов крыши, зафиксировано падение деревьев. Жертв и пострадавших нет.

А земледельцы подсчитывают убытки, причиненные градом. Льдинки побили посевы и сады на больших площадях. На камеры мобильных телефонов местные жители запечатлели поля с помидорами, практически полностью покрытые ледяной крошкой. По данным МЧС, в результате непогоды и схода селей оказались подтопленными 60 дворов. Сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия.

Трагедия в Кара-Суу. В селе Нариман сгорело кафе. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили в помещении тело 47-летней женщины, которая работала в заведении общественного питания поваром. Для установления причин возгорания назначен ряд экспертиз, проводится расследование.

Также в Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что во время пожара пострадали еще два сотрудника кафе. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Погорельцы были доставлены в Ошскую областную больницу. Медики диагностировали у пострадавших сильное отравление угарным газом.

Повысить акциз на алкоголь. С такой инициативой, направленной на поддержку бюджета, вышло Министерство экономики. Проект соответствующего постановления правительства и поправки в Налоговый кодекс вынесен на общественное обсуждение. Предполагается, что акциз вырастет на пиво, коньяк и вина.

Как отмечают специалисты, увеличение стоимости акциза будет незначительным, поэтому не ударит по карманам потребителей. Так, например, бутылка коньяка или вина может подорожать на 5–6 сомов. За литр пива придется заплатить примерно на 3 сома больше. Цены на водку, скорее всего, останутся неизменными, так как акцизы на нее уже повышались в феврале нынешнего года.

Большой спорт. Наша спортсменка Айсулуу Тыныбекова сохранила третью позицию в обновленном рейтинге лучших борцов планеты. Табель о рангах публикует Объединенный мир борьбы (UWW). Напомним, на прошлой неделе Тыныбекова завоевала серебряную медаль на крупном международном турнире по женской и вольной борьбе в Польше.

Первое место в рейтинге UWW занимает четырехкратная олимпийская чемпионка из Японии Каори Ичо, на второй позиции – тунисская спортсменка Марва Амри. Спортсменка из Кыргызстана уверенно удерживает третью строчку, а эксперты уверенно говорят о том, что отечественная звезда борьбы способна засиять еще ярче и подняться еще выше.

URL: http://www.vb.kg/363239
Теги:
алкоголь, борьба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Алмаз Мамбетов
13.07.2017, 18:20
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 13
Комментариев: 19

Правильно говорит Отунбаева это не суд а клоунада, народ видит. А ВБ пишит в своем репертуаре. Не стыдно??

-3
Цитировать
Жалоба модератору
Медер Айбекович
13.07.2017, 18:21
Карма: -26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 78
Комментариев: 78

Алмаз Мамбетов

Правильно говорит Отунбаева это не суд а клоунада, народ видит. А ВБ пишит в своем репертуаре. Не стыдно??

Раушан Рыкунова рассказывает Равшану Жээнбекову о предложении Текебаева (интервью 2011 года):«Про вашего лидера я еще могу сообщить, что у него имеется долг в 1,5 млн. долларов, который он сейчас пытается продать. Мне приносили бумаги о том, что Текебаев предложил свои услуги Артуру Акопяну по моему освобождению. Ну, естественно, не за бесплатно. При этом он сказал фразу – я думаю, если Омурбек Чиркешович слышит меня, то он должен вспомнить, о каком разговоре идет речь – он сказал, что Роза Исаковна Отунбаева слушается только его, и он поговорит с ней, и они повлияют на судебную систему, чтобы нас освободили. Соответственно, за деньги. Таких фактов очень много было».

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Сергей Тихомиров
13.07.2017, 18:31
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 225
Минусов: 201
Комментариев: 389


Вы Маевского, гражданина другой страны, вот здесь по красному ковру приводите, он дал 1 миллион долларов. Почему вы его не судите?

То есть Отунбаева признает факт взятки?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алмаз Мамбетов
13.07.2017, 18:34
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 13
Комментариев: 19

Медер Айбекович

...

много знаешь?))) может это ты Жахонгир Ботобаев или кто там ещё клоуны сидят?))

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  