Сегодня: Смелая Отунбаева угрожает суду, град и сели, алкоголь подорожает

Отунбаева угрожает судьям. Мадам разразилась потоком гневных реплик в адрес служителей Фемиды и прокуроров на процессе по делу Текебаева. Экс-президент переходного периода упрекнула председательствующего в том, что он получил должность только после революции, а до этого был финполовцем. "Вы бы здесь не сидели. Вот эту клоунаду, которая называется суд, надо закончить. Вы Маевского, гражданина другой страны, вот здесь по красному ковру приводите, он дал 1 миллион долларов. Почему вы его не судите? Почему вы держите нашего политического деятеля за решеткой?"- возмутилась Отунбаева.

Затем бывшая руководитель Кыргызстана перешла непосредственно к угрозам: "Судья и прокуроры, вы теперь не отделаетесь, вы не будете в тени уходящего президента, не пристроитесь к новому главе Кыргызстана. Вы будете отвечать за все свои прегрешения в прошлом". Интересно, как столь вызывающее поведение расценивается с точки зрения закона? Можно ли назвать это действиями, направленными на воспрепятствование правосудию?

Обезврежен очередной террорист. Сотрудниками ГКНБ задержан 21-летний гражданин Кыргызстана, активный член международной террористической организации. Он был завербован в 2015 году, когда находился за рубежом, вернулся в страну для создания вооруженного бандитского подполья. Группа боевиков создавалась для проведения террористических атак и диверсионной деятельности.

Задержанный водворен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 375 "Наемничество" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие, в ходе которого отрабатывается круг связей и знакомств подозреваемого в террористической деятельности.

Град и сели в Джалал-Абадской области. Стихия обрушилась на несколько сельских управ Аксыйского района накануне вечером. В результате ливня с градом с гор начали сходить грязевые потоки. Они повредили две опоры местной ЛЭП, из-за чего были обесточены несколько населенных пунктов. На четырех участках автодороги Кербен – Сары-Челек образовались селевые наносы, затруднившие транспортное сообщение. К тому же непогода сопровождалась сильным ветром, который снес с нескольких домов крыши, зафиксировано падение деревьев. Жертв и пострадавших нет.

А земледельцы подсчитывают убытки, причиненные градом. Льдинки побили посевы и сады на больших площадях. На камеры мобильных телефонов местные жители запечатлели поля с помидорами, практически полностью покрытые ледяной крошкой. По данным МЧС, в результате непогоды и схода селей оказались подтопленными 60 дворов. Сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия.

Трагедия в Кара-Суу. В селе Нариман сгорело кафе. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили в помещении тело 47-летней женщины, которая работала в заведении общественного питания поваром. Для установления причин возгорания назначен ряд экспертиз, проводится расследование.

Также в Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что во время пожара пострадали еще два сотрудника кафе. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Погорельцы были доставлены в Ошскую областную больницу. Медики диагностировали у пострадавших сильное отравление угарным газом.

Повысить акциз на алкоголь. С такой инициативой, направленной на поддержку бюджета, вышло Министерство экономики. Проект соответствующего постановления правительства и поправки в Налоговый кодекс вынесен на общественное обсуждение. Предполагается, что акциз вырастет на пиво, коньяк и вина.

Как отмечают специалисты, увеличение стоимости акциза будет незначительным, поэтому не ударит по карманам потребителей. Так, например, бутылка коньяка или вина может подорожать на 5–6 сомов. За литр пива придется заплатить примерно на 3 сома больше. Цены на водку, скорее всего, останутся неизменными, так как акцизы на нее уже повышались в феврале нынешнего года.

Большой спорт. Наша спортсменка Айсулуу Тыныбекова сохранила третью позицию в обновленном рейтинге лучших борцов планеты. Табель о рангах публикует Объединенный мир борьбы (UWW). Напомним, на прошлой неделе Тыныбекова завоевала серебряную медаль на крупном международном турнире по женской и вольной борьбе в Польше.

Первое место в рейтинге UWW занимает четырехкратная олимпийская чемпионка из Японии Каори Ичо, на второй позиции – тунисская спортсменка Марва Амри. Спортсменка из Кыргызстана уверенно удерживает третью строчку, а эксперты уверенно говорят о том, что отечественная звезда борьбы способна засиять еще ярче и подняться еще выше.