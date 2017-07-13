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27-летняя мать двоих детей нуждается в срочной операции. Она просит помощи

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Айдана Абдуваитова

27-летняя Венера Маматалиева нуждается в срочной дорогостоящей операции. В редакцию "ВБ" обратился ее муж Абдрахман уулу Ниязбек с просьбой к соотечественникам оказать посильную помощь.

По словам мужчины, они проживали в Ноокатском районе Ошской области, у пары двое детей - 4-летний и 7-месячный мальчики. Венера никогда не чувствовала недомоганий, не жаловалась на здоровье, занималась хозяйством и детьми. Но весной этого года ей резко стало плохо, несколько дней не спадал жар в 40 градусов. В районной больнице женщину направили в Бишкек. Здесь ей поставили диагноз "альвеококкоз печени".

"При обследовании выяснилось, что в ее печени появился альвеококкоз, и ее можно спасти, только пересадив здоровый орган. Врачи сказали, что необходимо также сделать операцию и на сердце, потому что и в нем уже есть заражения. Оказывается, он появился несколько лет назад, просто еще не проявлялся. Заболевание передается от животных к человеку, возможно, она заразилась от домашнего скота. Дети у нас родились здоровые", - рассказал мужчина.

Врачи рекомендуют сделать срочную операцию по пересадке печени. Донором станет одна из родственниц больной. Сейчас семья направила данные об исследовании в клиники Индии и Турции и ожидает ответа. По предварительным данным, пересадка печени в Индии может стоить около 60 тысяч долларов. Семья проживает в селе, занимается домашним хозяйством, крупных источников дохода у них нет, поэтому единственная надежда для спасения Венеры - это благотворительность.

"Мы были в шоке, узнав о болезни жены, вся наша жизнь перевернулась за один день. Сейчас мы приехали в Бишкек, снимаем здесь квартиру, нам помогают родственники, но такую большую сумму мы не можем собрать своими силами, поэтому я обращаюсь к соотечественникам с просьбой помочь нам, если есть возможность", - сказал супруг.

Абдрахман уулу Ниязбек 0776 85 80 66

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Элсом: 0776 85 80 66

URL: http://www.vb.kg/363243
Теги:
благотворительность, операция
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