В первый день чемпионата Азии юные дзюдоисты КР завоевали три медали

В первый день чемпионата Азии по дзюдо среди кадетов команда Кыргызстана завоевала три медали - одно серебро и две бронзы. Чемпионат проходит в спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке.

Отметим, перед финальными состязаниями состоялась церемония открытия чемпионата, в которой приняли участие глава Азиатского союза дзюдо Аль-Анзи Обаид, президент Федерации дзюдо Кыргызстана Жолдошбек Кольбаев и глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов.

Сначала выступил Кольбаев, который поприветствовал гостей и болельщиков, а затем глава Азиатского союза дзюдо Аль-Анзи Обаид поблагодарил федерацию и госорганы за проведение чемпионата, а также пожелал удачи спортсменам.

Глава госагентства отметил, что впервые в стране проводится чемпионат Азии по дзюдо, и в этом году государство проводит уже четвертый чемпионат континента в стране. В Кыргызстане этот вид восточных единоборств вошел в приоритетные виды спорта, а достижения отечественных спортсменов позволили провести Азиатскому союзу международное первенство в стране.

"Президент Азиатского союза – мой давний знакомый по линии олимпийского комитета, он отметил высокую организацию чемпионата. Помимо того, он встретился с руководством страны, обсудил вопросы спорта, думаю, это очень хорошо для развития этой сферы и молодежи", - добавил Аманкулов.

Также на открытии чемпионата для гостей организовали концерт с участием звезд кыргызской эстрады.

После стартовали поединки за третье место, а также финальные встречи. Отметим, в первый день разыгрывались по четыре комплекта медалей среди юношей и девочек.

По итогам дня за золото боролся единственный кыргызстанец Нурсалим Иличбек уулу в весовой категории до 66 кг. В финале он встретился с представителем Таджикистана Розиолохом Лоиковым, однако не смог одолеть его, и соперник одержал победу с большим преимуществом. Кыргызстанец же стал серебряным призером чемпионата Азии среди кадетов.

На пути к полуфиналу наш спортсмен провел две схватки, одолев сначала Рахула Севта из Индии, а затем Довона Джюна из Южной Кореи.

Еще двое кыргызстанцев боролись за бронзовые медали чемпионата – Кубанычбек Айбек уулу (в категории до 50 кг) и Хамид Сансанза (до 60 кг).

Кубанычбек Айбек уулу вышел в полуфинал, однако поединок за выход в финал уступил казахстанцу Шерзоду Давлатову и затем в утешительной схватке за бронзу встретился с Максудом Ачиловым из Узбекистана. В дополнительное время с минимальным преимуществом ему удалось одержать победу, и он принес медаль в копилку сборной.

Вторую бронзу завоевал Хамид Сансанза (до 60 кг), который также добрался до полуфинала, однако его остановил на пути в финал представитель Южной Кореи Джаеху Джин. В борьбе за третье место он встретился с представителем Казахстана Нурзатом Салимбаевым и одолел его в динамичном поединке, успев провести прекрасный бросок.

В состязаниях среди девочек единственная представительница Кыргызстана Сауле Алмазова провела схватку за бронзу, но упустила свой шанс выграть медаль. Завоевала награду ее соперница - Сара Кулым, ей хватило 37 секунд, чтобы провести чистый бросок "иппон".

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