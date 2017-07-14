10 идей, чем заняться летом: Интересные мобильные развлечения

Современные увлечения постепенно смещаются в глобальную Сеть. Здесь знакомятся и влюбляются, спорят и смеются, обучаются, обмениваются опытом и делятся знаниями. Предлагаем вам возможности развлекательных ресурсов сети "О!" на все случаи жизни. Но обо всём по порядку:

1. Топовую строчку нашего парада развлечений занимает популярный сервис O!TV - до 130 телеканалов на выбор: детские, спортивные, новостные и другие с вами в любом уголке Кыргызстана, где есть сеть "О!".

2. Видеопортал video.o.kg собрал для вас самый разный лицензионный видеоконтент, который можно смотреть на любом мобильном устройстве сколько угодно, не беспокоясь об интернет-трафике. Это любимые детьми мультфильмы, популярные сериалы, фильмы, клипы, а также отечественное кино и программы, в том числе все выпуски популярного юмористического проекта "Жарайт сити".

3. У вас вечеринка? Устройте музыкальный мини-фестиваль среди друзей с порталом "Караоке" - karaoke.о.kg. Здесь огромная база песен, которая постоянно обновляется: лучшие иностранные и кыргызские артисты, поп, рок, шансон, детские композиции.

4. Готовитесь к путешествию за рубеж или по всему Кыргызстану? Вас выручит сервис Engster, который поможет изучить английский, кыргызский или русский языки самостоятельно. Вы получите индивидуальный учебный план, сможете участвовать в игровых "дуэлях" между пользователями на знание слов и другие функции.

5. Незаменимый ресурс, если вы фанат футбола - футбольный клуб football.o.kg. Текстовые трансляции из игр, история матчей, расписание ближайших игр и другая полезная информация для вас. Интернет-трафик на портале в сети "О!" бесплатный.

6. Именно сейчас хочется быть в хорошей форме, чтобы похвастать своей подтянутой фигурой на пляже. Стать сильнее, стройнее и красивее вам поможет фитнес-портал fitness.o.kg. Основная особенность портала – это его простота и нулевая тарификация в сети мобильного оператора "О!" за безграничный просмотр полезного видеоконтента.

7. Многотысячная коллекция онлайн-игр самых различных жанров: симуляторы, гонки, квесты, детские, RPG, викторины, стратегии, логические, космические и другие собрал сервис "ИгрО!тека". Скорее на портал game.o.kg – увлекательные игры ждут вас!

8. Лето – самое время для отдыха в уютной компании друзей. Портал "О!Музыка" будет всегда кстати, если под рукой нет готового плейлиста. Просто заходите сюда: music.o.kg и слушайте музыку без ограничений.

9. Знакомься, общайся, влюбляйся, слушай самые смешные анекдоты и проходи увлекательные тесты с сервисом FUNBOX.

10. Развеселите друзей, позвонив им забавными голосами мультяшных персонажей с помощью услуги "Смеховызов". Разыгрывайте своих друзей, дарите им улыбки и хорошее настроение!

Мобильный оператор "О!" желает вам незабываемого лета!