Погода
$ 69.22 - 69.54
€ 78.57 - 79.65

Чемпионат Азии в Бишкеке: пятеро юных дзюдоистов КР пробились в полуфинал

120  0
Гулиза Авазова

Во второй день чемпионата Азии по дзюдо среди кадетов пятеро кыргызстанцев пробились в полуфинал. Первенство проходит в спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке.

Как сообщается, в категории до 73 кг Адил Мырзаев проведет схватку за выход в финал с узбекистанским дзюдоистом Озодбеком Муротовым. На пути к полуфиналу кыргызстанец одолел двух дзюдоистов из Саудовской Аравии и Гонконга.

В этом же весе другой кыргызстанец Асад Масабиров, проиграв две встречи подряд, выбыл из состязаний.

В категории до 90 кг Умарбек Амиржанов одолел Очанга Гвона из Южной Кореи и также вышел в полуфинал. Теперь за выход в финал он проведет поединок с Бекарысом Садуакасом из Казахстана.

Еще один кыргызстанец в тяжелом весе Амантур Жумали уулу (свыше 90 кг) одержал победу над Растгаром Мохаммадмахди из Ирана и вышел в полуфинал, теперь он ждет схватки с Седжин Бае из Южной Кореи.

Среди девушек также двое вышли в полуфинал. Айгерим Избасканова (до 57 кг) проведет встречу за выход в финал с монгольской дзюдоисткой Церендолгор Цеденджавом. Бегимай Урустамова (до 63 кг) встретится за выход в финал с Саёрой Мырзахметовой из Узбекистана.

Отметим, сегодня разыгрывается по четыре комплекта медалей среди юношей и девочек. Кыргызстан представляют десять юных спортсменов. Проиграв свои стартовые встречи, шанс побороться за бронзу в утешительных схватках получили трое – Амантур Жумали уулу, Элиза Касеева и Шахида Нурмухамедова.

Уже выбыла из чемпионата Асель Абетова, которая проиграла две встречи подряд – в четвертьфинале и утешительном раунде.

URL: http://www.vb.kg/363279
Теги:
дзюдо, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  