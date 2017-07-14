Чемпионат Азии в Бишкеке: пятеро юных дзюдоистов КР пробились в полуфинал

Во второй день чемпионата Азии по дзюдо среди кадетов пятеро кыргызстанцев пробились в полуфинал. Первенство проходит в спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке.

Как сообщается, в категории до 73 кг Адил Мырзаев проведет схватку за выход в финал с узбекистанским дзюдоистом Озодбеком Муротовым. На пути к полуфиналу кыргызстанец одолел двух дзюдоистов из Саудовской Аравии и Гонконга.

В этом же весе другой кыргызстанец Асад Масабиров, проиграв две встречи подряд, выбыл из состязаний.

В категории до 90 кг Умарбек Амиржанов одолел Очанга Гвона из Южной Кореи и также вышел в полуфинал. Теперь за выход в финал он проведет поединок с Бекарысом Садуакасом из Казахстана.

Еще один кыргызстанец в тяжелом весе Амантур Жумали уулу (свыше 90 кг) одержал победу над Растгаром Мохаммадмахди из Ирана и вышел в полуфинал, теперь он ждет схватки с Седжин Бае из Южной Кореи.

Среди девушек также двое вышли в полуфинал. Айгерим Избасканова (до 57 кг) проведет встречу за выход в финал с монгольской дзюдоисткой Церендолгор Цеденджавом. Бегимай Урустамова (до 63 кг) встретится за выход в финал с Саёрой Мырзахметовой из Узбекистана.

Отметим, сегодня разыгрывается по четыре комплекта медалей среди юношей и девочек. Кыргызстан представляют десять юных спортсменов. Проиграв свои стартовые встречи, шанс побороться за бронзу в утешительных схватках получили трое – Амантур Жумали уулу, Элиза Касеева и Шахида Нурмухамедова.

Уже выбыла из чемпионата Асель Абетова, которая проиграла две встречи подряд – в четвертьфинале и утешительном раунде.