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Госдума одобрила признание в России выданных в КР водительских прав

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Депутаты Госдумы России приняли во втором чтении поправку в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющую гражданам Кыргызстана, а также других стран, где русский язык является официальным, работать в России с национальными водительскими правами, передает Коммерсант.

5 июля депутаты Госдумы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать выданные в Кыргызстане водительские права. Владимир Путин поддержал идею депутатов.

Закон вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования.

Напомним, с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий профессиональным водителям ездить в России с иностранными водительскими удостоверениями. За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб., а для работодателя - 50 тыс. руб.

URL: http://www.vb.kg/363294
Теги:
Россия
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Комментарии
Медет Осмоналиев
14.07.2017, 15:59
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Добился-таки Атамбаев. У меня несколько знакомых в России таксуют, для них отличная новость будет.

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Алинур Молдокматов
14.07.2017, 16:38
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Медет Осмоналиев

Добился-таки Атамбаев. У меня несколько знакомых в России таксуют, для них отличная новость будет.

 Все, теперь можно поехать туда и водилой устроится. А так если серьезно, то это огромная помощь нашим в России.

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