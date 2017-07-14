Госдума одобрила признание в России выданных в КР водительских прав

Депутаты Госдумы России приняли во втором чтении поправку в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющую гражданам Кыргызстана, а также других стран, где русский язык является официальным, работать в России с национальными водительскими правами, передает Коммерсант.

5 июля депутаты Госдумы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать выданные в Кыргызстане водительские права. Владимир Путин поддержал идею депутатов.

Закон вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования.

Напомним, с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий профессиональным водителям ездить в России с иностранными водительскими удостоверениями. За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб., а для работодателя - 50 тыс. руб.