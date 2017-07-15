Пентагон сообщил о ликвидации главаря ячейки ИГ в Афганистане

В Афганистане ликвидирован главарь ячейки "Исламского государства" Абу Сайед. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Как заявили в военном ведомстве США, террорист был убит в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в провинции Кунар во вторник, 11 июля.

При этом, как отметила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, были убиты еще ряд членов террористического формирования.

По ее словам, проведенная операция "значительно нарушит планы террористической группы по расширению своего присутствия в Афганистане".

Афганская армия в июне начала очередное наступление на позиции боевиков ИГ, однако существенных результатов военным достичь пока не удалось. Кабульские власти объясняют это тем, что исламисты непрерывно пополняют свои подразделения, перебрасывая силы через пакистанскую границу и вербуя рекрутов на месте.