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В Чуйской области обнаружена ухаживаемая плантация конопли

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Родион Решетов

В Чуйской области обнаружены 7,3 тысяч окученных кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведмства, сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выявили факт выращивания конопли жителем села Сокулукского района.

Во время осмотра территории, расположенной в селе Жыламыш, принадлежащей 54-летнему гражданину О.С., сотрудники милиции обнаружили более 7 тысяч 300 кустов конопли с явными признаками специальной посадки. Как отметили правоохранители, они зафиксировали окучивание и подвязку кустов. Было видно, что хозяин растений тщательно ухаживал за коноплей.

Согласно результатам исследованию общий вес изъятого наркотика составил 1,2 тыс. килограмм.

URL: http://www.vb.kg/363313
Теги:
МВД, Чуйская область
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