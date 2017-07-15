В Чуйской области обнаружена ухаживаемая плантация конопли

В Чуйской области обнаружены 7,3 тысяч окученных кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведмства, сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выявили факт выращивания конопли жителем села Сокулукского района.

Во время осмотра территории, расположенной в селе Жыламыш, принадлежащей 54-летнему гражданину О.С., сотрудники милиции обнаружили более 7 тысяч 300 кустов конопли с явными признаками специальной посадки. Как отметили правоохранители, они зафиксировали окучивание и подвязку кустов. Было видно, что хозяин растений тщательно ухаживал за коноплей.

Согласно результатам исследованию общий вес изъятого наркотика составил 1,2 тыс. килограмм.