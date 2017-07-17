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Бишкек будет терпеть отключения электричества и воды до сентября. Почему?

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Родион Решетов

Жителям Бишкека придется некоторое время проживать без электричества и воды.

Отключения происходят из-за масштабного ремонта и модернизации подстанций ОАО "НЭСК". Так, в рамках реализации проекта будут модернизированы 106 подстанций с установкой выключателей 110, 220, 500 кВ, а также трансформаторов напряжения 6, 10, 35, 110, 220 и 500 кВ.

Сегодня, 17 июля, энергетики во время пресс-конференции заявили, что уже внедрены системы АИИСКУЭ и SCADA с установкой 2000 счетчиков с одним интерфейсом и 800 – с двумя на всех подстанциях НЭСК.

Донором проекта выступает Азиатский банк развития. Выделенная сумма составляет 39 млн долларов США, из них 23,1 млн долларов – грантовые средства.

Ремонтные работы позволят жителям Бишкека в дальнейшем получать качественное и бесперебойное электричество. Ожидается, что самые серьезные отключения будут 18 и 19 июля. В целом сейчас проходит финальная стадия проекта реконструкции, которая завершится уже в сентябре 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/363370
Теги:
отключение электроэнергии, ремонт, энергетика, Северэлектро
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Комментарии
Медер Айбекович
17.07.2017, 13:24
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Комментариев: 80

Бакиев бы зимой отключил, просто так... Воду то продал бы уже он...

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