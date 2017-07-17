В озере Санкт-Петербурга утонул гражданин Кыргызстана

В Суздальском озере на севере Санкт-Петербурга утонул гражданин Кыргызстана. Об этом рассказывает Федеральное агентство новостей.

Инцидент случился 15 июля. Очевидцы сообщили, что мужчина отправился купаться, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина зашел в озеро, и после этого его не видели. Отдыхающие вызвали спасателей. Тело утопленника достали через 1,5 часа. В личных вещах мужчины были обнаружены документы. Однако имени утонувшего не сообщает ни информационное агентство, ни посольство Кыргызстана в РФ.