Погода
$ 68.76 - 69.15
€ 78.52 - 79.45

В озере Санкт-Петербурга утонул гражданин Кыргызстана

147  0
Глеб Куренев

В Суздальском озере на севере Санкт-Петербурга утонул гражданин Кыргызстана. Об этом рассказывает Федеральное агентство новостей.

Инцидент случился 15 июля. Очевидцы сообщили, что мужчина отправился купаться, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина зашел в озеро, и после этого его не видели. Отдыхающие вызвали спасателей. Тело утопленника достали через 1,5 часа. В личных вещах мужчины были обнаружены документы. Однако имени утонувшего не сообщает ни информационное агентство, ни посольство Кыргызстана в РФ.

URL: http://www.vb.kg/363377
Теги:
Россия, соотечественники, утопленник
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  