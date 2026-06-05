Юные кыргызстанцы победили в конкурсе "Расскажи миру о своей Родине"

6 июня в Москве, в День русского языка, наградят победителей Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине", в котором участвовали дети и студенты из 65 стран мира, в том числе Кыргызстана. Жюри предстоял непростой выбор: нужно было ознакомиться с почти 8 тысячами видеороликов, презентаций и рисунков. Призёрами конкурса стали трое юных жителей Кыргызстана из сёл Тасма, Фрунзе и столицы страны - Бишкека. Всего победителями стали 62 человека из России и 20 других государств.

Не случайно награждение победителей проходит именно в День русского языка. Ведь с помощью речи прививается любовь к Родине, укрепляется общение, в том числе между представителями разных стран. С помощью языка участники конкурса говорят о своих родных городах, сёлах, достопримечательностях и знаковых местах. Рассказывают истории своих семей, своей культуры и дружбы между народами. Практически все победители конкурса "Расскажи миру о своей Родине" из стран Средней Азии подчёркивают вклад людей разных национальностей в становление и развитие своих родных республик.

Десятилетняя Тинатин Нурбекова из села Тасма победила в номинации "Мост дружбы: Россия в диалоге культур" от МИД РФ с видеороликом "Каракол - маленький город с большим сердцем". "Мне очень понравилось рассказывать о своём родном городе Каракол. Я постаралась передать всю красоту, историю и дружбу народов, которыми горжусь. Было волнительно, но очень интересно делиться своими знаниями. Я рада, что смогла выступить и представить свой город", - отметила Тинатин.

Двенадцатилетняя Самира Конакова из села Фрунзе создала презентацию о том, как Кыргызстан стал новой родиной её предков. В том числе прадеда Ивана Ганенко, который прошёл Великую Отечественную войну, получил ранение под Сталинградом и отправился в Киргизию, где встретился со своей будущей женой Надеждой. "Я горжусь тем, что являюсь правнучкой этих удивительных людей. В их крови – украинской, кабардинской, русской – течёт сила, которая помогла нашей семье пустить корни на кыргызской земле", - рассказала Самира.

Семилетний Михаил Хам из Бишкека победил в номинации "Там русский дух, там Русью пахнет" с работой о Карагачёвой роще - крупнейшем лесопарке на северо-востоке столицы, заложенном ещё в 1881 году по инициативе русского учёного Алексея Фетисова.