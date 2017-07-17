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Начался второй раунд переговоров по "брекзиту"

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В Брюсселе в понедельник начался второй раунд переговоров по "брекзиту". Стороны заявили, что приступили к практической части – к обсуждению конкретных вопросов, передает Евроньюс.

Четыре ключевые темы – права граждан ЕС, живущих в Британии, и британцев в ЕС, финансы, отношения с остающейся в ЕС Ирландией и разделений функций между британскими и европейскими институтами.

"Сейчас мы будем вникать в важнейшие детали. Необходимо изучить и сравнить позиции сторон, чтобы добиться прогресса", - сообщил главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье.

"Для нас чрезвычайно важно добиться прогресса. Мы будем обсуждать это, искать различия, чтобы устранить их. Мы определим общие моменты и сосредоточимся на них. Сейчас пора приступать к работе, чтобы эти переговоры завершились успешно", - рассказал британский министр по выходу из ЕС Дэвид Дэвис.

Итоги второго раунда должны быть подведены в четверг. Переговоры теперь будут проходить каждый месяц по одной неделе – до тех пор, пока основные вопросы не будут решены, и можно будет переходить ко второму этапу.

URL: http://www.vb.kg/363390
Теги:
Великобритания, Европейский союз
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