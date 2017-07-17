Восемь человек погибло, 15 ранено в Нигерии при взрыве в мечети

По меньшей мере, восемь человек погибли при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии, передает Российская газета.

Взрыв прогремел в городе Майдугури, административном центре штата Борно. По данным местных правоохранителей, бомбу привела в действие террористка-смертница. По предварительным данным, погибли восемь человек, и еще 15 получили ранения.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок. Предположительно взрыв устроила запрещенная в РФ организация "Боко Харам" – боевики часто используют для нападения женщин и девочек в качестве смертниц как в Нигерии, так и в соседних Камеруне, Нигере и Чаде.