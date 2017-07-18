Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве гражданина Кыргызстана

Милиционеры Владивостока задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает сайт города Владивосток.

Сообщается, что вчера, 17 июля, во Владивостоке был задержан 52-летний мужчина, который, как предполагается, за день до задержания убил 18-летнего охранника супермаркета "Престиж", который является гражданином Кыргызстана. Задержанного удалось схватить в последнюю минуту, так как он собирался покинуть город.

Инцидент произошел 16 июля примерно в 19.00 в одном из магазинов Владивостока. У кассы скопилась очередь, и один из покупателей решил уйти, не оплатив покупки. Охранник догнал злоумышленника и услышал в свой адрес угрозы. На улице сотрудник службы безопасности попросил вернуть товар и после своей просьбы получил удар ножом в область сердца. После удара охранник попытался убежать, но примерно через 20 метров упал и скончался.