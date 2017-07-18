Птицы задержали вылет рейса Екатеринбург-Бишкек, "атаковав" самолет

Стая птиц задержала вылет рейса Екатеринбург – Бишкек, повредив носовой обтекатель воздушного судна. Об этом сообщают российские СМИ.

Самолет попал прямо в стаю птиц и получил повреждения. В итоге воздушное судно пришлось заменить, чтобы избежать катастрофы, пишет interfax.

Однако позднее в аэропорте опровергли информацию о том, что была атака птиц на самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", так как в момент приземления в аэропорту Симферополя такого инцидента произойти не могло, и, скорее всего, судно было повреждено ранее. Об этом заявил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

"Информация о якобы имевшем место столкновении воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту "Симферополь" со стаей птиц в процессе руления не соответствует действительности", - сказал он.

По его словам, техник симферопольского аэропорта при проведении стандартного послеполетного просмотра самолета обнаружил повреждение фюзеляжа, об этом сообщили экипажу воздушного судна.

Он также отметил, что в аэропорту "Симферополь" существует сложная система обеспечения орнитологической безопасности полетов: система, имитирующая крики хищных птиц, так называемые звуковые пушки и сигнальные ракеты. Также сотрудники орнитологического отделения постоянно патрулируют территорию аэродрома. Поэтому столкновения со стаей птиц в их аэропорте быть не могло.