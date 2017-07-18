ГКПЭН: Liglass Trading CZ имеет 383 млн. евро на счете в чешском банке

Чешская компания Liglass Trading CZ, которая планирует строить Верхненарынский каскад и малые ГЭСы в Кыргызстане предоставила подтверждение своей финансовой состоятельности. Об этом "ВБ" сообщили собственные источники в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

В Госкомитете сообщили, что при предоставлении документов на тендер на строительство ГЭС чешская компания предоставила справку о наличии счета в банке "Юникредит банк" на 383 млн. евро.

"Оснований для расторжения договора нет. Сейчас чешская компания согласно условиям договора разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта в Кыргызстане. В течение полугода компания должна представить полное ТЭО", - отметили в Госкомитете.

Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС.

Крупнейший проект - строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС разделен на два этапа и на первый этап чешская компания выделит до $57 млн. Кроме того, инвесторы обязуются погасить задолженность Кыргызстана перед российской компанией ПАО "РусГидро", с которой ранее был расторгнут договор. Второй этап инвестирования предусматривает основную долю вложений в размере до $173 млн.

Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ - это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.