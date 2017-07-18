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ГКПЭН: Liglass Trading CZ имеет 383 млн. евро на счете в чешском банке

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Айдана Абдуваитова

Чешская компания Liglass Trading CZ, которая планирует строить Верхненарынский каскад и малые ГЭСы в Кыргызстане предоставила подтверждение своей финансовой состоятельности. Об этом "ВБ" сообщили собственные источники в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

В Госкомитете сообщили, что при предоставлении документов на тендер на строительство ГЭС чешская компания предоставила справку о наличии счета в банке "Юникредит банк" на 383 млн. евро.

"Оснований для расторжения договора нет. Сейчас чешская компания согласно условиям договора разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта в Кыргызстане. В течение полугода компания должна представить полное ТЭО", - отметили в Госкомитете.

Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС.

Крупнейший проект - строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС разделен на два этапа и на первый этап чешская компания выделит до $57 млн. Кроме того, инвесторы обязуются погасить задолженность Кыргызстана перед российской компанией ПАО "РусГидро", с которой ранее был расторгнут договор. Второй этап инвестирования предусматривает основную долю вложений в размере до $173 млн.

Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ - это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.

URL: http://www.vb.kg/363448
Теги:
ГЭС, инвестиции, Чехия, Верхне-Нарынский каскад, ГКПЭН
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Комментарии
Касым Молдобаев
18.07.2017, 15:55
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Короче, опять Байсалов скандал на пустом месте раздул. Любит он рассуждать о вещах, в которых ни черта не понимает.

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Касым Молдобаев
18.07.2017, 15:59
Карма: +114
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 186
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Комментариев: 407

С просторов интернета.

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Адилет Кадыров
18.07.2017, 17:16
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Я вообще не понимаю какое дело до этой компании нашим предателям страны? Им бы лучше подумать куда им бежать, ведь скоро примут закон об НПО и о СМИ, тогда уже таких номеров проводить не получится. 

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