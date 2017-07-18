В Оше 83-летний старик зарезал свою пожилую жену

В городе Ош 83-летний старик зарезал свою пожилую жену. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что погибшей было 79 лет.

"Звонок на пульт УВД поступил 14 июля в 18.40. На место в село Жапалак выезжала оперативно-следственная группа. Неизвестная женщина лежала окровавленная на дороге. Ею оказалась Арзикан Мурзаева 1938 года рождения. При осмотре трупа выявлены ножевые ранения в области шеи. По горячим следам по подозрению в совершении данного преступлении был задержан 83-летний Ташполот Мурзаев", - проинформировали в УВД.

В своих показаниях пожилой мужчина пояснил следующее: "В тот день я немного выпил. С женой во время трапезы повздорили. Я ей сказал: "Почему ты не смотришь за едой и водой у скотины?". А она начала спорить. Я не смог вовремя остановить свой гнев и ударил ее ножом в область ушей. После этого она с криком выбежала на улицу".

По предварительным данным следствия, Арзикан Мурзаева, окровавленная, выбежала на улицу с просьбой о помощи, но от большой потери крови упала возле дома и скончалась.

Экспертиза подтвердила, что в крови подозреваемого Ташполота Мурзаева действительно присутствовал алкоголь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" Уголовного кодекса КР. Подозреваемый водворен в СИЗО города Ош.