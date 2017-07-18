Бракованные аттестаты. В Минобразования рассказали, что делать абитуриентам

Ошибку при печати аттестатов допустили ответственный работник Минобразования и типография. Об этом сообщили в ведомстве.

В конце июня при вручении аттестатов выяснилось, что в них допущена техническая ошибка. Твердые корочки аттестатов были заменены сразу после обнаружения ошибки. Сначала об этом заявили в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, позже ошибки обнаружились и в других регионах.

"В настоящее время идет замена вкладышей, на изготовление которых понадобилось дополнительное время в связи с тем, что для их печати используется специальная бумага, которая была заказана из Санкт-Петербурга. Сейчас вкладыши полностью заменены в Бишкеке и Оше, частично выданы по всем регионам. Планируется массово начать замену вкладышей до конца недели", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что во все вузы направлены письма с просьбой принимать документы абитуриентов. При возникновении проблем с приемом документов абитуриент может обратиться в Министерство образования.

"Абитуриенты могут быть уверены в том, что приемная комиссия примет их документы без проблем до замены на новые", - отметили в ведомстве.

В случае поступления в зарубежные вузы типография меняет документ в индивидуальном порядке.

Все расходы по замене документов несет типография. Ошибка была допущена как со стороны ответственного работника министерства, так и со стороны типографии. Приказом министра этому сотруднику был объявлен выговор.