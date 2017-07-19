Склонность к курению и нездоровому питанию передается по наследству

Исследователи из Института иммунобиологии и эпигенетики имени Макса Планка во Фрайбурге (Германия) выяснили, что эпигенетическая "история", оставляемая в ДНК окружающей средой - образом жизни, диетой, вредными привычками, стрессом и даже пережитыми болезнями - передается из поколения в поколение, пишет Хайтек со ссылкой на Science Daily.

Если ваши предки всю жизнь проработали на заводе образца первой половины XX века, - вам не повезло: недоедание, плохая экология, стресс и болезни, пережитые ими, передались вам в виде прощальной "записки" в ДНК. Это конечно не повод сложить руки и закопаться в "помиральную яму", как жираф Мелман из мультфильма "Мадагаскар". Наоборот, стоит дважды подумать, прежде чем съесть очередной гамбургер, просидеть целый день за компьютером или смириться со стрессом - последствия всего этого можно с легкостью передать своим детям и внукам, считают немецкие ученые.

Эпигенетика - крутая штука. В течение жизни в эпигенетической памяти наших клеток хранится почти вся информация о воздействии внешней среды. Эти своего рода "большие данные" затем анализируется организмом, который решает, адаптироваться ему или нет. Например, курение изменяет эпигенетический состав клеток легких, что в конечном итоге приводит к раку. Другие раздражители, такие как стресс, болезнь или диета, также записываются в клеточную память.

Долгое время считалось, что эпигенетическая память, накопленная на протяжении всей жизни, полностью очищается во время развития сперматозоидов и яйцеклеток. "В начале девяностых мы начали видеть, что наследование все же происходит, - говорит Никола Йовино из Института Макса Планка. - Например, эпидемиологические исследования выявили поразительную корреляцию между запасом пищи у дедов и повышенным риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у их внуков. Однако молекулярные механизмы происходящего нам были неизвестны".

Команда Йовино в недавнем исследовании приблизилась к ответу, проведя эксперимент на плодовых мушках. Ученые сосредоточились на конкретной генной модификации H3K27me3, которая также может быть обнаружена у людей. Она изменяет так называемый хроматин, упаковку ДНК в ядре клетки, и связана с подавлением экспрессии гена. Выяснилось, что модификация H3K27me3 все еще остается в эмбрионе после оплодотворения, тогда, как другие метки стираются.

Тогда ученые попытались удалить метки H3K27me3, но эмбрион перестал развиваться. "По-видимому, унаследованная эпигенетическая информация необходима для обработки и правильной транскрипции генетического кода эмбриона", - объясняет еще один автор исследования Фидес Зенк.

Таким образом, ученые выяснили, что эпигенетическая память не только передается по наследству, но также играет важную роль в передаче кода ДНК новому живому существу. Так что, бояться плохой "кредитной истории" в клетках не стоит, но на гамбургеры все же лучше не налегать, как и на сигареты, если ваши предки были склонны к нездоровому питанию и курению.

Специалисты в области эволюционной робототехники доказали важность эпигенетических факторов даже в развитии роботов и первыми создали методологию такого исследования.