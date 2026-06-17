В Кыргызстане открыт прием заявок на реализацию экологических инициатив

В Кыргызстане объявлен тендер в рамках проекта SYMBIOTIC, направленного на сохранение биологического разнообразия и его интеграцию в различные сферы общественной жизни. К участию приглашаются юридические лица, зарегистрированные в республике.

Как сообщили организаторы, отобранной организации предстоит проводить информационно-просветительскую работу, повышать потенциал населения и профильных специалистов, содействовать совершенствованию государственной политики в сфере охраны окружающей среды, а также реализовывать мероприятия по устойчивому управлению пастбищами.

Уточняющие вопросы по условиям тендера принимаются до 22 июня 2026 года. Подать тендерные предложения можно до 12 июля 2026 года.

Заявки принимаются через электронную платформу DTVP. Для участия в тендере необходимо пройти предварительную регистрацию на портале.