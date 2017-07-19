Поддержим наших. В Бишкеке стартует отбор чемпионата Азии по футболу

Сегодня, 19 июля, в Бишкеке стартуют матчи отборочного раунда чемпионата Азии U-23 (до 23 лет) по футболу. Все поединки группы "А" пройдут на стадионе имени Долена Омурзакова.

Отметим, между собой померятся силами молодежные сборные Кыргызстана, Ирана и Омана. Первый матч пройдет уже сегодня, кыргызстанские футболисты примут иранцев. Следующая игра намечена на 21 июля между Оманом и Кыргызстаном. В заключительном поединке сойдутся гости из Ирана и Омана, встреча состоится 23 июля.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, на предтурнирном совещании было решено, что сборная проведет все матчи в домашней белой форме.

Также, по словам главного тренера сборной КР Валерия Березовского, у его команды подготовка была не столь длительной, как у команд-соперниц. Однако они сделали все возможное, чтобы игроки сыгрались. "Теперь все будет зависеть от того, как ребята все восприняли, от настроя и, конечно, от поддержки болельщиков. Хотелось бы пожелать всем удачи на турнире", - отметил он.

Также наставник "молодежки" добавил, что команда Ирана участвовала на чемпионате мира до 20 лет, футболисты из Омана играли в финале Исламских игр в Баку. "Уровень команд прекрасный. Для нас – это вызов, возможность проверить свои силы. С расписанием нам очень не повезло. Более выгодная ситуация у соперников – есть достаточное количество времени отдохнуть да еще и посмотреть матч соперников, внести коррективы в игру. К большому сожалению, мы в самой невыгодной ситуации. Но менять курс уже поздно, нам остается только найти силы, чтобы выйти из этой ситуации с достоинством. И мы сделаем все возможное", - заключил он.

Напомним, всего в отборочном турнире чемпионата участвуют 40 команд, которые были разделены на две зоны – западную и восточную. В каждой зоне играют по 20 команд, которые поделены еще на 5 групп. По итогам жеребьевки Кыргызстан играет в группе "А" в западной зоне наряду со сборными Ирана, Шри-Ланки и Омана. Однако на турнир сборная Шри-Ланки не приехала.

Из 40 команд, поделенных на 10 групп, в финальный этап чемпионата выйдут победители в своих группах, а также 5 лучших команд, занявших вторые места в своих группах. Финальная стадия чемпионата Азии U-23 пройдет с 9 по 27 января 2018 года в Китае.