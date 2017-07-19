Самосохраняясь, свидетели защиты Текебаева дают некорректные показания

Судебный процесс по делу по обвинению Омурбека Текебаева и Дуйшена Чотонова продолжается, до сих пор идет опрос свидетелей защиты. Причем лиц, которые входили в состав Временного правительства. Естественно, все они своими показаниями пытаются отвести обвинения в отношении Текебаева. И общий тренд этих обвинений – попытка как-то перевести стрелки на Алмазбека Атамбаева. Мол, он отвечал за реальный сектор экономики, следовательно, и за "Мегаком".

Только вот события тех лет, о которых идет речь в суде, свидетельствуют об ином. Если изучить события вокруг несчастного сотового оператора, то он стал "яблоком раздора" и рассорил членов Временного правительства, стал поводом для громких скандалов. Об этом почему-то не хотят вспоминать ни Роза Отунбаева, ни Эмилбек Каптагаев, ни Кубатбек Байболов, ни Кенешбек Душебаев, ни Темир Сариев, ни даже такая, казалось бы, принципиальная Элмира Ибраимова. Если просто сделать обзор событий, то вокруг "Мегакома" сошлись интересы почти всех членов Временного правительства, кроме Атамбаева. Что очень даже странно для человека, который отвечал за реальный сектор экономики.

Давайте просто взглянем на факты. Возьмем только один эпизод.

Один из самых громких скандалов вокруг "Мегакома" развернулся, когда в СМИ просочились факты о том, что супруга и.о. генерального прокурора Байболова продала недвижимость "Мегакому". В свою очередь Кенешбек Душебаев заявил, что продажа фирмой супруги экс-генпрокурора недвижимости компании "Альфа Телеком" расследуется в рамках уголовного дела.

Итак…

31 марта 2011 года президент переходного периода Роза Отунбаева уволила Кубатбека Байболова с должности и.о. генпрокурора страны из-за его многочисленных ошибок, как писали СМИ.

"Решение об отстранении Байболова от должности генерального прокурора я принимала лично, и оно для меня было непростым", - заявила Отунбаева национальному радио.

При этом как основной повод для отставки Отунбаева назвала коррупционные схемы в сотовой компании "Мегаком".

Она выразила сомнение в том, что занимающаяся бизнесом супруга экс-генпрокурора смогла продать по достаточно высокой цене имущество, которое приобрела компания, связанная с MegaCom.

"В рыночное время по ценам, по которым Байболовы продавали имущество компании "Мегаком", невозможно ничего реализовать, о чем открыто заявил председатель Госкомитета нацбезопасности Кенешбек Душебаев", - заявила Отунбаева.

В свою очередь Байболов заявил одной из местных газет, что в бытность свою генеральным прокурором он возбудил уголовные дела на нескольких нынешних высокопоставленных чиновников, в числе которых Омурбек Бабанов, а также руководитель аппарата президента Эмилбек Каптагаев и бывший вице-премьер Азимбек Бекназаров.

Помимо этого, он сообщил, что Генпрокуратура также начала расследование деятельности президента Отунбаевой, которая с апреля по июнь возглавляла Временное правительство.

Байболов предположил, что его отставка 30 марта "связана с расследованием уголовных дел на высокопоставленных чиновников".

Душебаев, тогда еще руководивший спецслужбами, все время повторял, что, в то время как Кубатбек Байболов занимал пост генерального прокурора Кыргызстана и занимался расследованием в отношении ЗАО "Альфа Телеком", его супруга продала сотовому оператору недвижимость. Деньги были перечислены на счета фирмы "Оберон".

Байболов обвинил Душебаева в том, что глава спецслужб занимался организацией провокаций в отношении некоторых политиков и незаконной прослушкой, в том числе и президента переходного периода, других членов Временного правительства. Кстати, был намек на то, что аудиозапись, где Темир Сариев и Азимбек Бекназаров говорят об 1 млн долларов США, также "слили" чекисты по указанию своего шефа Душебаева.

Байболов пошел еще дальше и начал говорить: "Только мы начали выявлять пакости Отунбаевой, собрали факты наличия виллы в Англии, начали расследование, как меня сняли с должности".

Кстати, вопрос о вилле Отунбаевой так и остался открытым. Примерно в это же время лидер фракции "Ата Журт" Камчыбек Ташиев обвинил сына Отунбаевой Атая Садыбакасова в причастности к выводу денег в офшоры из сотовой компании "Мегаком".

Битва между Отунбаевой и Душебаевым, с одной стороны, и Байболовым, с другой, продолжалась. Во время одной пресс–конференции Душебаев заявил, что Кубатбек Байболов после отставки заявил, что президент переходного периода Роза Отунбаева запретила ему арестовывать гендиректора ЗАО "Альфа Телеком" Андрея Силича. "Значит, у Байболова было намерение арестовать его, - замечает Душебаев. - Получается, у Генпрокуратуры были основания для этого, человек совершил преступление, а глава государства запрещает. Почему же тогда Байболов в течение суток забирает все уголовные дела из Финполиции и в тот же день, не производя ни одного следственного действия, прекращает уголовное преследование в отношении Силича? Где логика? Если он хотел арестовать, и были для этого основания, зачем прекращать преследование?"

Душебаев сам же дает ответ на свой вопрос. "Байболов буквально заставил Силича через аффилированную фирму ОсОО "Сарамжал-транс" купить три объекта недвижимости. Сделать это он вынудил его под нажимом принимаемых Генеральной прокуратурой решений по поводу "Альфа Телеком", - сказал чекист.

По словам Душебаева, следствие установило, что 20 декабря 2010 года по указанию Силича было подписано решение о приобретении трех принадлежащих ОсОО "Broodmaster - Бишкек" объектов за 400 тысяч долларов, а также ОсОО "Оберон" за 900 тысяч долларов и у гражданки Байболовой – за 400 тысяч долларов. Осуществлена купля-продажа объекта, расположенного на улице Ибраимова. Дом Байболовых в городе Чолпон-Ате с участком 11 соток – за 400 тысяч долларов. "Прекрасная сделка, учитывая, что за такую сумму можно купить половину Чолпон-Аты", - подчеркнул Кенешбек Душебаев.

Он также отметил, что ОсОО "Сарамжал-транс" должно было купить недвижимость на улице Тоголока Молдо – бывший ресторан "Апельсин", ныне "Баккарди". "Апельсин" до 2001 года принадлежал компании "Динамо-Сервис". В июне 2001-го его за 1 млн 680 тысяч сомов купило ОсОО "Оберон", учредитель которого - Нуржамал Байболова. В январе 2008 года она продала его ОсОО "Лента" за 9 млнв 859 тысяч 260 сомов", - сказал Кенешбек Душебаев.

"Владельцы переименовали заведение и провели его реконструкцию. В апреле 2010 года происходят известные события. В мае Байболовы возвращаются из-за океана. С их подачи прокуратура Бишкека возбуждает уголовное дело по факту якобы рейдерского захвата проданного имущества. И одновременно Байболова подает иск в межрайонный суд о признании недействительным договора купли-продажи. Естественно, дело ведется с соответствующим напором. И суд, признав договор недействительным, возвращает Байболовым недвижимость. Произошло это в июле-августе, когда Байболов уже был при власти", - сказал глава ГКНБ.

Далее он рассказал, что в сентябре Кубатбек Байболов был назначен на должность и.о. генпрокурора, и буквально 17 сентября 2010 года уголовное дело из Бишкекской городской прокуратуры "в связи с актуальностью" забирает Генпрокуратура.

"Если сделка недействительна, отчего же чета Байболовых не вернет деньги, которые получила от той сделки?" - замечает главный чекист. Далее Душебаев рассказал о других незаконных делах Байболова. "Кто у нас больше причастен к коррупции? Вопрос риторический..." - добавил Кенешбек Душебаев.

Следует отметить, что тогда же "атамекеновцы" нанесли ответный удар по Душебаеву. Омурбек Абдрахманов, тогда еще близкий друг Текебаева, заявил, что у него есть протокол допроса председателя ГКНБ Кыргызстана, где тот говорит, что не задержал Мурата Суталинова из-за отсутствия уголовного дела.

По его словам, в протоколе Душебаев говорит: "Как я могу его задержать, если против него не возбуждено уголовное дело?". "Хотя на тот момент Кенешбек Душебаев уже возглавлял ГКНБ и был обязан задержать человека, который виновен в смерти около 90 человек. Ведь людей на площади в городе Бишкеке убивал не сам Бакиев", - сказал Омурбек Абдырахманов.

Самым резонансным, конечно, стало выступление Байболова в парламенте по ситуации вокруг "Мегакома", из-за которой он и был отправлен в отставку.

"Поручение президентом заниматься вопросом "Мегакома" Государственному комитету национальной безопасности – это нарушение уголовно–процессуального законодательства. В соответствии со 163 статьей Уголовно–процессуального кодекса КР у ГКНБ таких полномочий нет. Но, учитывая все–таки ситуацию, я был согласен с таким решением. Но я никогда не был согласен и никогда не соглашусь с тем, когда руководителя "Мегакома" бьют в стенах ГКНБ, два часа допрашивают и только добиваются того, чтобы он дал показания на Байболова…

Я скажу, насколько соответствуют тем высоким требованиям морально–этических норм, о которых говорится, поступки самого президента и ее окружения. У меня есть документы, за которые вы долго бьетесь, но не можете найти. В соответствии с постановлением тогдашнего председателя Временного правительства Розы Отунбаевой деньги, которые находились в ячейках пяти банков, ее единоличным решением, а в отдельных случаях при поддержке некоторых членов Временного правительства выдавались кому попало! Я не буду говорить о других деньгах, думаю, эти документы будут оглашены, и вы в свое время узнаете о них…

Кстати, под руководством президента Розы Отунбаевой и Кенешбека Душебаева сегодняшний ГКНБ уже превратился в чудовищную организацию, не сравнимую со спецслужбами предыдущих президентов Акаева и Бакиева. Им даже в голову не приходили такие чудовищные нарушения, которые совершаются сейчас. Есть такая уникальная система СОРМ, которая позволяет тотальную прослушку телефона каждого из вас. Когда министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев вот с этой трибуны говорил о прослушке ваших и его телефонов, он имел в виду именно ГКНБ…

И Душебаев знает об этом, о том, что эта система используется незаконно. Это массовое, тотальное нарушение прав человека. И это нуждается, уважаемые депутаты, в тщательном разбирательстве…

Это что касается ГКНБ. А вот насколько соответствует морально–этическим нормам поведение Эмилбека Каптагаева - руководителя аппарата уважаемого президента Отунбаевой. Он буквально несколько дней назад с помощью отдельных сотрудников Генеральной прокуратуры пытался 10 тысяч долларов положить обратно в тот мешок в Национальном банке. Отчего это? Если деньги законно брали и законно использовали, отчего вдруг такое стремление? Это явное свидетельство того, что большая часть денег, которые под видом урегулирования общественно–политической ситуации, оседали в карманах отдельных высокопоставленных господ. Кстати говоря, моя прокурорская карьера уже была завершена тогда, когда я взялся пересчитать эти мешки…

Ну а теперь о самом главном - об оценке президентом Розой Отунбаевой моих морально–этических качеств. А что, вокруг нее и ее родственников нет такой информации, по которой нужно было бы разобраться? У меня недавно был ректор Кыргызско–Турецкого университета "Манас" Сулайман Кайыпов. Он возмущен до предела, если вы пригласите его сюда, то он поведает вам много интересного. У этого вуза с 1993 года тянулась судебная тяжба с сестрой Отунбаевой по поводу спора вокруг части здания Кыргызско–Турецкого университета. И это разбирательство было решено в пользу "Манаса", однако, как только Роза Исаковна попадает на вершину политического олимпа, в марте сего года судебный процесс удивительным образом начинает решаться в пользу ее сестры. Это разве не предмет для обсуждения?

Теперь о "Мегакоме". Очень дорогостоящая компания. По приблизительным оценкам, стоит около 300 миллионов долларов. Когда я приступил к исполнению обязанностей генпрокурора, то у меня тоже возникли большие сомнения по поводу перераспределения 51 процента акций ЗАО "Альфа Телеком". Потому я наложил арест на все 100 процентов акций и передал их на хранение в Министерство государственного имущества..

Когда мы стали арестовывать генерального директора ЗАО "Альфа Телеком" Андрея Силича, Роза Отунбаева сказала: "Не трогайте его…", – так горячо и очень эмоционально выступил уже уволенный Байболов.

Все описанное выше – только небольшой фрагмент из богатой и печальной истории "Мегакома". Проницательный и вдумчивый читатель сам найдет все, если просто погуглит.

Остается вопрос: почему бывшие члены Временного правительства, которые почти ненавидели друг друга, вдруг консолидированно пытаются отвести обвинения против Текебаева? Причем как-то неловко, как-то фальшиво. Единственный их аргумент – то, что Текебаев 13 мая не мог встречаться с Маевским, так как был занят целый день. Хотя близкие Текебаева, его помощник и другие (Абдрахманов и Борубашев), говорят, что встреча была в "Супаре".

Скорее всего, свидетели защиты Текебаева – бывшие члены Временного правительства – руководствуются инстинктом самосохранения. Они видят в деле Текебаева угрозу для себя. Стоит напомнить тут знаменитую речь Атамбаева 31 августа 2016 года. "Мне понятны их зависть, злоба и ненависть (членов Временного правительства) ко мне. Ведь они ждали для себя особых условий, каких-то поблажек и льгот, "вечного кресла" на высокой должности. Но скажу открыто: как президент я не делаю скидок даже членам своей семьи, а не то что членам Временного правительства.

И я уверен, что некоторые члены ВП должны рано или поздно ответить и за мародерство, и за банковские ячейки, и за подстрекательство сепаратистов во главе с Кадыржаном Батыровым, и за организацию его побега, и за использование некоторыми членами ВП служебного положения для незаконного обогащения. Да, пока мы не имеем на руках прямых доказательств, прежние руководители силовых структур зачистили следы, но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Я уверен, что так и будет…Все тайное становится явным, особенно по фактам мародерства", - заявил тогда Атамбаев.

После этой речи Атамбаев во время встреч с Генеральным прокурором Индирой Джолдубаевой поднял вопрос использования статьи Уголовного кодекса КР о незаконном обогащении. По иронии судьбы, эту статью лоббировали как раз те, кто потом попал под подозрение по фактам мародерства и был обвинен в махинациях вокруг "Мегакома".

Напоминаем, существующая статья 308-1 УК КР гласит:

Статья 308-1. Незаконное обогащение

(1) Значительное увеличение активов должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

(2) То же деяние, совершенное:

1) в крупном размере;

2) должностным лицом, занимающим ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 8 лет с конфискацией имущества.

Примечание. Значительным увеличением активов в данной статье признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного или неимущественного характера в три тысячи раз превышающая расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.

Деяние, предусмотренное в настоящей статье, признается совершенным в крупном размере, если сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного или неимущественного характера в 5 тысяч раз превышает расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.

(В редакции Закона КР от 10 августа 2012 года N 164).

И прав был Атамбаев, пора начать применять эту статью. В конце концов, надо уже создавать прецеденты, чтобы это было уроком для всех госчиновников, депутатов парламента. Понятно, что такая угроза – обвинение в незаконном обогащении – как "дамоклов меч" навис над многими членами Временного правительства, поэтому они и рассматривают процесс против Текебаева как свой Сталинград. Если будет вынесен приговор в отношении лидера "Ата Мекена", то уже будет трудно остановить наступление возмездия для тех, кто незаконно обогатился. Как говорил один из литературных героев: "Покайтесь, пока не поздно".