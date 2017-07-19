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Бекназаров: Декрет по национализации MegaCom готовил я

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Аида Джумашева

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса в качестве свидетеля был допрошен экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров.

Он заявил, что к национализации и якобы попытке продажи 49% ЗАО "Альфа Телеком" подсудимый Текебаев не имеет никакого отношения.

"Декрет о национализации и остальные документы по ЗАО "Альфа Телеком" я готовил сам. Раз уж на то пошло, пусть меня к ответственности привлекут, потому что Генпрокуратура в 2010 году была в моем ведении. Мы издали закон, а исполнять его должно было Мингосимущество", - сказал  Бекназаров.

URL: http://www.vb.kg/363485
Теги:
Азимбек Бекназаров, Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Silver Surfer
19.07.2017, 12:20
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тебя за вчерашнюю речь надо привлечь к ответственности, националист хренов

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