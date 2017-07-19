Президент заслушал отчет о подготовке к реализации строительства ВНС ГЭС

Алмазбек Атамбаев сегодня, 19 июля, принял председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президент КР.

Глава государства был проинформирован о работе энергетической системы страны и принимаемых мерах по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону. Также были обсуждены вопросы реализации проектов по развитию отечественной гидроэнергетики. В частности президенту было доложено о ходе подготовительных работ по реализации договоренностей с чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO о строительстве Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций.

Зилалиев сообщил, что на данный момент начата реализация первоочередных мероприятий: инженерная группа компании Liglass Trading CZ, SRO совместно с отечественными специалистами на месте провела ознакомление с проектами строительства гидроэлектростанций Верхне-Нарынского каскада для актуализации и корректировки технико-экономических обоснований и дальнейшего продвижения проектов по строительству этих энергетических объектов.

Атамбаев потребовал от председателя госкомитета обеспечить тщательную подготовительную работу к началу реализации важных для страны гидроэнергетических проектов при безусловном приоритете интересов государства, как того требуют условия подписанных ранее соглашений.