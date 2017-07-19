Погода
$ 68.64 - 68.94
€ 78.79 - 79.72

Президент заслушал отчет о подготовке к реализации строительства ВНС ГЭС

158  2
ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 19 июля, принял председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президент КР.

Глава государства был проинформирован о работе энергетической системы страны и принимаемых мерах по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону. Также были обсуждены вопросы реализации проектов по развитию отечественной гидроэнергетики. В частности президенту было доложено о ходе подготовительных работ по реализации договоренностей с чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO о строительстве Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций.

Зилалиев сообщил, что на данный момент начата реализация первоочередных мероприятий: инженерная группа компании Liglass Trading CZ, SRO совместно с отечественными специалистами на месте провела ознакомление с проектами строительства гидроэлектростанций Верхне-Нарынского каскада для актуализации и корректировки технико-экономических обоснований и дальнейшего продвижения проектов по строительству этих энергетических объектов.

Атамбаев потребовал от председателя госкомитета обеспечить тщательную подготовительную работу к началу реализации важных для страны гидроэнергетических проектов при безусловном приоритете интересов государства, как того требуют условия подписанных ранее соглашений.

URL: http://www.vb.kg/363490
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГЭС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Бекзат Асаналиев
19.07.2017, 12:30
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 17
Комментариев: 47

как говорится, собаки лают, караван идет. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
saulesh naimova
19.07.2017, 13:22
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 7

сколько шума подняли  "попозиционеры" и что в итоге ?!"облом" таким темпом им скоро совсем перестанут верить и читать 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  