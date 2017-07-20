Дзюдоисты Кыргызстана отправятся на турнир European open в Беларусь

Дзюдоисты Кыргызстана примут участие в международном турнире European open в Беларуси. Соревнования среди мужчин и женщин пройдут 22-23 июля в Минске.
Как сообщает дирекция по олимпийским видам спорта, в этом турнире Кыргызстан представят пятеро дзюдоистов под руководством главного тренера Абдужалила Юнусова, а также старшего тренера Сергея Мистрюкова.
На поездку команды дирекция по олимпийским видам спорта предусматривает 499 тыс. сомов.
В состав сборной вошли:
Как сообщает официальный сайт состязания, на данный момент на турнир заявлено 472 спортсмена из 49 стран.