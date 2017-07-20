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Дзюдоисты Кыргызстана отправятся на турнир European open в Беларусь

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Гулиза Авазова

Дзюдоисты Кыргызстана примут участие в международном турнире European open в Беларуси. Соревнования среди мужчин и женщин пройдут 22-23 июля в Минске.

Как сообщает дирекция по олимпийским видам спорта, в этом турнире Кыргызстан представят пятеро дзюдоистов под руководством главного тренера Абдужалила Юнусова, а также старшего тренера Сергея Мистрюкова.

На поездку команды дирекция по олимпийским видам спорта предусматривает 499 тыс. сомов.

В состав сборной вошли:

  1. Отар Бестаев (до 60 кг)
  2. Шахриер Идрисов (до 90 кг)
  3. Владимир Золоев (до 81 кг)
  4. Бектур Рысмамбетов (до 66 кг)
  5. Юрий Краковецкий (свыше 100 кг)

Как сообщает официальный сайт состязания, на данный момент на турнир заявлено 472 спортсмена из 49 стран.

URL: http://www.vb.kg/363492
Теги:
дзюдо, турнир
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