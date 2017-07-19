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В "Джале" строители упали с девятого этажа. Один погиб

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Глеб Куренев

В Бишкеке в строящемся доме на пересечении Южной магистрали с улицей Баха упали строители. Такой информацией поделились в столичном ГУВД.

Сообщается, что в настоящий момент на место происшествия выехали сотрудники милиции. Проводится расследование.

На станции скорой помощи сообщили, что один пострадавший умер от полученных травм на месте, другого забрала карета скорой помощи. По информации ГУВД, погиб А.Н. 1983 года рождения.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел примерно в 13.00. Во время отделки дома №77 в верхнем Джале оборвался трос. Всего было 4 строителя, двое успели убежать со строительного леса, двое сорвались. Очевидцы отмечают, что строители работали без страховки.

URL: http://www.vb.kg/363503
Теги:
ГУВД, Бишкек
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