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Помощник прокурора Первомайского района совершил ДТП со смертельным исходом

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ВБ

Данияр Сейталиев, помощник прокурора Первомайского района г. Бишкек Гульнары Акимбаевой, совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь с 17 на 18 июля. При осмотре авто у служащего надзорного органа было обнаружено 25 приостановленных уголовных дел. В том числе жалобы, надзорные производства.

"Известно, что помощник прокурора ехал из Иссык-Кульской области в Бишкек. Водитель второй машины скончалась на месте. В настоящий момент проводится служебное расследование. Виновник ДТП еще не под стражей", - проинформировали в ведомстве.

Отметим, что согласно законодательству КР все уголовные дела должны находиться в канцелярии суда.

URL: http://www.vb.kg/363507
Теги:
ДТП, Бишкек, прокуратура
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