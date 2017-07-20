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Причастного к ДТП помощника прокурора Первомайского района водворят в СИЗО

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Аида Джумашева

Данияра Сейталиева, помощника прокурора Первомайского района Гулнары Акимбаевой, совершившего ДТП со смертельным исходом, водворят в СИЗО. Об этом сегодня, 20 июля, "ВБ" сообщили в УПМ Чуйской области.

Уточняется, что сотрудник прокуратуры совершил ДТП на 58-м километре автодороги Бишкек – Торугарт, двигаясь на автомобиле Toyota 4Runner.

"Сейталиев столкнулся с автомобилем Honda Stream. В результате ДТП пять человек, находившихся в последнем авто, попали в территориальную больницу, где одна из пассажирок 1997 года рождения скончалась в реанимационном отделении. Водитель сбежал с места происшествия, но на следующее утро был задержан. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили редакции.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили данный факт. Там отметили, что 18 июля Сейталиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1. Соответствующее постановление вынес Токмокский городской суд.

URL: http://www.vb.kg/363540
Теги:
ДТП, прокуратура
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