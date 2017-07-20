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Оружие, спецназ, оркестр. День открытых дверей в Национальной гвардии

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Глеб Куренев

Национальная гвардия Вооруженных сил КР решила отметить свой 25-летний юбилей Днем открытых дверей. Вчера, 19 июля, в войсковой части №701 собралось множество гостей. Специально для них было подготовлено мероприятие, где были показаны приемы рукопашного боя, выступил оркестр, продемонстрированы оружие и вся вспомогательная техника, которой в настоящий момент пользуется армия Кыргызстана. Посмотреть, на что способны военные, отправился и корреспондент "ВБ".

Открыл мероприятие военный оркестр, под звуки которого на плац вышли военнослужащие и продемонстрировали строевую выучку. Под изумленные взгляды собравшихся солдаты около 10 минут показывали различные приемы с оружием и построения. Каждый шаг был отработан до миллиметра, синхронности бойцов Нацгвардии позавидовали бы спортсмены.

Пока выступал оркестр, к выходу готовился спецназ "Пантера".

С выходом на плац отряда специального назначения начался настоящий экшн – приемы рукопашного боя, разбивание досок и кирпичей. Каждое движение бойцов зрители встречали восторженно. Многие собравшиеся ни на минуту не убирали мобильных телефонов, снимая на них происходящее действие, видимо, чтобы потом пересматривать видео вновь и вновь.

Выступление спецназа закончилось зрелищным раскрытием флага с гербом подразделения.

Военные умеют не только драться и стрелять из оружия, они продемонстрировали пришедшим и другие свои таланты – спели песни, сыграли на саксофоне и комузе. Выступления настолько понравились собравшимся, что даже дети решили станцевать.

Кульминацией мероприятия была демонстрация военной техники, оружия и радиоприборов. Возле двух стендов собралось множество желающих, которым не только показали, но и рассказали, что это и как этим пользоваться.

Национальная гвардия КР была образована в 1991 году, в 2016 году введена в состав Генерального штаба ВС КР.

URL: http://www.vb.kg/363547
Теги:
Нацгвардия, юбилей
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