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Алмазбек Атамбаев встретился с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым

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Алмазбек Атамбаев 20 июля в государственной резиденции в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области встретился с главой Республики Башкортостан РФ Рустэмом Хамитовым, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом для участия в работе международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

Президент КР тепло поприветствовал гостя, отметив, что рад вновь встретиться. Глава государства также выразил благодарность Хамитову за участие в форуме.

"Я благодарен вам и вашей делегации за то, что вы приехали в Кыргызстан и приняли участие в форуме "Алтайская цивилизация". Я думаю, это хороший путь, ведущий к объединению, дружбе", - сказал Атамбаев.

Хамитов в свою очередь выразил благодарность за приглашение принять участие в форуме и встретиться уже в формате деловой, научно-практической деятельности. "И я сегодня искренне говорил о том, что вы подняли огромную тему, огромный пласт. Надо объяснять свою точку зрения и двигаться вперёд по пути сближения наших народов, языкового, культурного взаимодействия наших граждан. Огромное вам спасибо. Мы в Уфе всегда помним наши визиты к вам, ваш государственный визит в Российскую Федерацию. Всё говорит о том, что у нас уже многовековые связи – настоящие, не формальные, не придуманные, не предмет какого-то сочинительства. Такого рода работа, конечно же, предполагает тесное сотрудничество. Спасибо большое нашим учёным. Они сейчас будут активно продвигать эту тему, изучать её. Будем работать", - сказал Хамитов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Башкортостаном.

URL: http://www.vb.kg/363605
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Россия
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Комментарии
Банин Александр
21.07.2017, 11:39
Карма: -61
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 67
Минусов: 128
Комментариев: 72

Наш президент уйдет и мы потеряем хорошего дипломата. Он один делает всю работу МИДа.

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