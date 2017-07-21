Пенсия, зарплата и бизнес: на что жили в 2016 году женщины-депутаты?

Государственная кадровая служба опубликовала сводные данные о доходах и расходах депутатов Жогорку Кенеша за 2016 год. "ВБ" изучил размер годовой зарплаты, источник дополнительных доходов и имущество женщин-депутатов.

Живут на одну зарплату

Депутат фракции "Онугуу-Прогресс" Гульшат Асылбаева в прошлом году заработала в общей сложности 654 тыс. сомов. Она владеет просторной квартирой в 123 кв.м и коттеджем 74 кв. м.

Депутат фракции СДПК Ирина Карамушкина заработала намного меньше - 144 тыс. сомов за один год, то есть в среднем в месяц у народной избранницы, судя по официальной декларации, прибыль составила около 12 тыс. сомов. Она владеет домом и машиной "Тойота Хайлюк". Доходов родственников депутат не указала.

Ее сопартиец Асель Кодуранова в течение года заработала 734 тыс. сомов и владеет только квартирой.

Депутат от СДПК Жылдыз Мусабекова, получившая скандальную известность из-за угроз журналисту кыргызскозычной газеты, по месту основной работы заработала 789 тыс. сомов. Владеет квартирой и двумя внедорожниками. Ее родственник за прошлый год ничего не заработал, но при этом владеет большим домом и автомобилем высокой проходимости.

Депутат "Ата-Мекен" Наталья Никитенко живет только на одну зарплату. Ее годовая зарплата составила 722 тыс. сомов. Собственного жилья, машины и бизнеса у нее нет.

Вице-спикер Алтынай Омурбекова указала, что за год заработала 802 тыс. сомов и владеет земельным участком. Доходы ее близкого родственника намного меньше - 172 тыс. сомов. Также он владеет квартирой площадью в 170 кв. м.

Годовой заработок в парламенте депутата фракции "Республика-Ата Журт" Рады Туменбаевой составил 636 тыс. сомов. Из всего имущества у нее, по официальным данным, имеется только одна квартира. Ее родственник владеет небольшим домом и тремя грузовыми машинами. Доходов родственника она не указала.

Экс-депутат от фракции "Бир Бол" Бакыт Усенбаева сейчас занимает пост заместителя председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания". В прошлом году в бытность парламентарием Усенбаева заработала 658 тыс. сомов. Из имущества у не есть только внедорожник "Лексус GX 470". Ее близкий родственник в течение года получил 518 тыс. сомов в виде зарплаты и владеет машиной "Ниссан Инфинити-QX4".

Экс-генпрокурор, депутат от "Ата-Мекен" Аида Салянова получила 788 тыс. сомов, работая депутатом, она владеет квартирой площадью 248 кв.м., а также парковочным местом. А у ее родственника есть только машина "Тойота Камри".

Депутат от СДПК Альфия Самигуллина указала, что ее годовой доход составил 733 тыс. сомов. Она владеет небольшим домом, а вот ее родственник владеет квартирой, земельным участком и машиной "Мерседес Бенц". Он заработал 300 тыс. сомов по месту основной работы и получил 8 тыс. сомов в виде пенсии.

Ее сопартиец Евгения Строкова живет практически на одну зарплату, годовой размер которой составил 703 тыс. сомов. Ее родственник получил пенсию в размере 90 тыс. сомов и владеет квартирой.

Владелицы компаний

Депутат от партии "Республика-Ата-Журт" Динара Исаева больше известна как бизнесвумен и до прихода в парламент занималась собственным бизнесом. В парламенте она заработала 989 тыс. сомов. На Исаеву записаны нежилое помещение, дача, большая квартира, два внедорожника, также она владеет ценными бумагами ОсОО.

Депутат фракции "Республика-Ата Журт" Аида Исамаилова за год работы в парламенте заработали 631 тыс. сомов. Недвижимости на нее не зарегистрировано, зато депутат является полноправной владелицей пяти компаний. Ее близкий родственник за год заработал намного больше - 1,5 млн. сомов, также он владеет контейнерами.

Махабат Мавлянова по месту основной работы получила 764 тыс. сомов, от доли участия в коммерческих организациях заработала 550 тыс. сомов. Также она владеет машиной "Хонда цивик" и 100% акций в двух компаниях. Ее близкий родственник заработал 565 тыс. сомов и владеет двумя квартирами.

Самый молодой депутат – представитель фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашева – получила 633 тыс. сомов. Она владеет квартирой и двумя офисными помещениями, а также 100% и 50% акций в двух компаниях.

Иногда выручает пенсия

Депутат фракции СДПК Айнуру Алтыбаева за один год парламентской деятельности заработала 945 тыс. сомов, размер годовой пенсии Алтыбаевой составил 74 тыс. сомов. На нее записан большой дом площадью в 170 кв. м. Другого имущества депутат не указала. Ее близкий родственник за прошлый год по месту основной работы получил 483 тыс. сомов и еще 465 тыс. сомов – от совмещения должностей. Он владеет небольшим домом и внедорожником "Тойота Раннер".

Экс-депутат от партии "Бил Бол" Чолпон Джакупова заработала, будучи нардепом, 741 тыс. сомов в виде заработной платы и еще 195 тыс. сомов получила в виде пенсии. Она владеет дачей и земельным участком. В начале этого года Джакупова сдала депутатский мандат и теперь выступает только как правозащитник.

Представитель СДПК Карамат Орозова имеет несколько источников дохода. За прошлый год по месту основной работы она заработала 895 тыс. сомов, 128 тыс. сомов получила в виде пенсии и 16 тыс. сомов – в виде пособия. При этом годовой расход превышает доходы. Так, в прошлом году депутат потратила 1 млн. 854 тыс. сомов. Депутат владеет тремя домами и машиной "Лексус RX 350". Ее близкий родственник получил лишь 18 тыс. сомов по месту основной работы.

Дополнительный источник дохода

Годовой доход члена фракции СДПК Гулкан Молдобековой составил 748 тыс. сомов. В декларации она указала, что владеет двумя домами и домом отдыха наполовину. Ее родственник от продажи животных и урожая заработал 600 тыс. сомов. Также он указал, что наполовину владеет внедорожником "Тойота Лендкрузер-200".

Известная бизнесвумен Эльвира Сурабалдиева, будучи депутатом, заработала 626 тыс. сомов. В качестве начислений от банковского вклада она получила 3 тыс. долларов. Также она владеет двумя квартирами.