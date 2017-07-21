Пенсия, зарплата и бизнес: на что жили в 2016 году женщины-депутаты?

Государственная кадровая служба опубликовала сводные данные о доходах и расходах депутатов Жогорку Кенеша за 2016 год. "ВБ" изучил размер годовой зарплаты, источник дополнительных доходов и имущество женщин-депутатов.
Живут на одну зарплату
Депутат фракции "Онугуу-Прогресс" Гульшат Асылбаева в прошлом году заработала в общей сложности 654 тыс. сомов. Она владеет просторной квартирой в 123 кв.м и коттеджем 74 кв. м.
Депутат фракции СДПК Ирина Карамушкина заработала намного меньше - 144 тыс. сомов за один год, то есть в среднем в месяц у народной избранницы, судя по официальной декларации, прибыль составила около 12 тыс. сомов. Она владеет домом и машиной "Тойота Хайлюк". Доходов родственников депутат не указала.
Ее сопартиец Асель Кодуранова в течение года заработала 734 тыс. сомов и владеет только квартирой.
Депутат от СДПК Жылдыз Мусабекова, получившая скандальную известность из-за угроз журналисту кыргызскозычной газеты, по месту основной работы заработала 789 тыс. сомов. Владеет квартирой и двумя внедорожниками. Ее родственник за прошлый год ничего не заработал, но при этом владеет большим домом и автомобилем высокой проходимости.
Депутат "Ата-Мекен" Наталья Никитенко живет только на одну зарплату. Ее годовая зарплата составила 722 тыс. сомов. Собственного жилья, машины и бизнеса у нее нет.
Вице-спикер Алтынай Омурбекова указала, что за год заработала 802 тыс. сомов и владеет земельным участком. Доходы ее близкого родственника намного меньше - 172 тыс. сомов. Также он владеет квартирой площадью в 170 кв. м.
Годовой заработок в парламенте депутата фракции "Республика-Ата Журт" Рады Туменбаевой составил 636 тыс. сомов. Из всего имущества у нее, по официальным данным, имеется только одна квартира. Ее родственник владеет небольшим домом и тремя грузовыми машинами. Доходов родственника она не указала.
Экс-депутат от фракции "Бир Бол" Бакыт Усенбаева сейчас занимает пост заместителя председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания". В прошлом году в бытность парламентарием Усенбаева заработала 658 тыс. сомов. Из имущества у не есть только внедорожник "Лексус GX 470". Ее близкий родственник в течение года получил 518 тыс. сомов в виде зарплаты и владеет машиной "Ниссан Инфинити-QX4".
Экс-генпрокурор, депутат от "Ата-Мекен" Аида Салянова получила 788 тыс. сомов, работая депутатом, она владеет квартирой площадью 248 кв.м., а также парковочным местом. А у ее родственника есть только машина "Тойота Камри".
Депутат от СДПК Альфия Самигуллина указала, что ее годовой доход составил 733 тыс. сомов. Она владеет небольшим домом, а вот ее родственник владеет квартирой, земельным участком и машиной "Мерседес Бенц". Он заработал 300 тыс. сомов по месту основной работы и получил 8 тыс. сомов в виде пенсии.
Ее сопартиец Евгения Строкова живет практически на одну зарплату, годовой размер которой составил 703 тыс. сомов. Ее родственник получил пенсию в размере 90 тыс. сомов и владеет квартирой.
Депутат от партии "Республика-Ата-Журт" Динара Исаева больше известна как бизнесвумен и до прихода в парламент занималась собственным бизнесом. В парламенте она заработала 989 тыс. сомов. На Исаеву записаны нежилое помещение, дача, большая квартира, два внедорожника, также она владеет ценными бумагами ОсОО.
Депутат фракции "Республика-Ата Журт" Аида Исамаилова за год работы в парламенте заработали 631 тыс. сомов. Недвижимости на нее не зарегистрировано, зато депутат является полноправной владелицей пяти компаний. Ее близкий родственник за год заработал намного больше - 1,5 млн. сомов, также он владеет контейнерами.
Махабат Мавлянова по месту основной работы получила 764 тыс. сомов, от доли участия в коммерческих организациях заработала 550 тыс. сомов. Также она владеет машиной "Хонда цивик" и 100% акций в двух компаниях. Ее близкий родственник заработал 565 тыс. сомов и владеет двумя квартирами.
Самый молодой депутат – представитель фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашева – получила 633 тыс. сомов. Она владеет квартирой и двумя офисными помещениями, а также 100% и 50% акций в двух компаниях.
Депутат фракции СДПК Айнуру Алтыбаева за один год парламентской деятельности заработала 945 тыс. сомов, размер годовой пенсии Алтыбаевой составил 74 тыс. сомов. На нее записан большой дом площадью в 170 кв. м. Другого имущества депутат не указала. Ее близкий родственник за прошлый год по месту основной работы получил 483 тыс. сомов и еще 465 тыс. сомов – от совмещения должностей. Он владеет небольшим домом и внедорожником "Тойота Раннер".
Экс-депутат от партии "Бил Бол" Чолпон Джакупова заработала, будучи нардепом, 741 тыс. сомов в виде заработной платы и еще 195 тыс. сомов получила в виде пенсии. Она владеет дачей и земельным участком. В начале этого года Джакупова сдала депутатский мандат и теперь выступает только как правозащитник.
Представитель СДПК Карамат Орозова имеет несколько источников дохода. За прошлый год по месту основной работы она заработала 895 тыс. сомов, 128 тыс. сомов получила в виде пенсии и 16 тыс. сомов – в виде пособия. При этом годовой расход превышает доходы. Так, в прошлом году депутат потратила 1 млн. 854 тыс. сомов. Депутат владеет тремя домами и машиной "Лексус RX 350". Ее близкий родственник получил лишь 18 тыс. сомов по месту основной работы.
Дополнительный источник дохода
Годовой доход члена фракции СДПК Гулкан Молдобековой составил 748 тыс. сомов. В декларации она указала, что владеет двумя домами и домом отдыха наполовину. Ее родственник от продажи животных и урожая заработал 600 тыс. сомов. Также он указал, что наполовину владеет внедорожником "Тойота Лендкрузер-200".
Известная бизнесвумен Эльвира Сурабалдиева, будучи депутатом, заработала 626 тыс. сомов. В качестве начислений от банковского вклада она получила 3 тыс. долларов. Также она владеет двумя квартирами.