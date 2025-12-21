Погода
В Бишкеке пройдет турнир по тяжелой атлетике памяти Каныбека Осмоналиева

143  0
- Самуэль Деди Ирие
С 24 по 26 декабря в Бишкеке пройдет XXXVII Международный турнир по тяжелой атлетике на призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева. Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром – детям".

Турнир приурочен к 45-летию победы Осмоналиева на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Основными целями мероприятия являются укрепление дружбы между иностранными и азиатскими спортсменами, популяризация и развитие тяжелой атлетики в Кыргызстане, повышение международного спортивного имиджа страны и привлечение молодежи к спорту.

Соревнования пройдут в мужских категориях: 60 кг, 65 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 94 кг, 110 кг и свыше 110 кг; а среди женщин: 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 77 кг, 86 кг и свыше 86 кг.

Мероприятие организовано Дирекцией по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве физической культуры и спорта КР совместно с Федерацией тяжелой атлетики Кыргызской Республики. Турнир также планируется включить в ежегодный календарный план Азиатской федерации тяжелой атлетики.


Теги:
тяжелая атлетика, Кыргызстан
