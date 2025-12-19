Погода
Бизнесмены Кыргызстана и Афганистана заключили 11 договоров на $157 млн

В столице Афганистана - Кабуле - прошел кыргызско-афганский бизнес-форум, в рамках которого предприниматели двух стран подписали 11 договоров о намерениях на общую сумму 157 млн долларов США.

Мероприятие было организовано Центром "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Торгово-инвестиционной палатой Афганистана. В форуме приняли участие более 100 представителей государственных органов и деловых кругов Кыргызстана и Афганистана.

В ходе встречи директор Центра "Кыргыз Экспорт" Урмат Такиров презентовал афганским предпринимателям экспортный потенциал Кыргызстана. Подписанные соглашения охватывают поставки телекоммуникационного оборудования, цемента, обуви, медикаментов, меда, сельскохозяйственной продукции, а также оказание логистических услуг.

Кыргызскую делегацию возглавил министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков. В рамках визита в Кабул был открыт Дом торговли Кыргызстана, а также проведен ряд двусторонних встреч, посвященных расширению взаимной торговли, развитию экспортного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики выразило благодарность Посольству Кыргызской Республики в Афганистане за высокий уровень организационной поддержки и содействие в проведении бизнес-форума.


