Дзюдо: кыргызстанец Ильгиз Каналбек уулу завоевал бронзу Сурдлимпийских игр

Кыргызстанец Ильгиз Каналбек уулу завоевал бронзовую медаль Сурдлимпийских игр, которые проходят в Самсуне (Турция).

Как сообщает официальный сайт Игр, в состязаниях весовой категории свыше 100 кг Ильгиз Каналбек уулу стартовал с четвертьфинала и одолел в стартовой схватке Антона Слушного из Украины.

Однако, в полуфинале уступил россиянину Рустему Ахметову. Затем в утешительной схватке встретился с дзюдоистом из Алжира Мохамедом Сахраоуигде. Для победы кыргызстанцу хватило 21 секунды.

Таким образом, Каналбек уулу стал бронзовым призером международных соревнований. Отметим, он является капитаном сборной КР на этих играх.

Напомним, на этих состязаниях Кыргызстан представляют 10 спортсменов по четырем видам спорта.