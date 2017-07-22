Погода
$ 67.95 - 68.42
€ 78.35 - 79.80

Дзюдо: кыргызстанец Ильгиз Каналбек уулу завоевал бронзу Сурдлимпийских игр

95  0
Гулиза Авазова

Кыргызстанец Ильгиз Каналбек уулу завоевал бронзовую медаль Сурдлимпийских игр, которые проходят в Самсуне (Турция).

Как сообщает официальный сайт Игр, в состязаниях весовой категории свыше 100 кг Ильгиз Каналбек уулу стартовал с четвертьфинала и одолел в стартовой схватке Антона Слушного из Украины.

Однако, в полуфинале уступил россиянину Рустему Ахметову. Затем в утешительной схватке встретился с дзюдоистом из Алжира Мохамедом Сахраоуигде. Для победы кыргызстанцу хватило 21 секунды.

Таким образом, Каналбек уулу стал бронзовым призером международных соревнований. Отметим, он является капитаном сборной КР на этих играх.

Напомним, на этих состязаниях Кыргызстан представляют 10 спортсменов по четырем видам спорта.

URL: http://www.vb.kg/363641
Теги:
дзюдо, спорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  