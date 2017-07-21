За 6 месяцев на молодежь и спорт государство потратило 333,2 млн сомов

Кассовый расход Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР за 6 месяцев текущего года составил 333,2 млн сомов. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила статс-секретарь ведомства Нуржан Бардинова на коллегии госагентства по итогам первого полугодия.

По ее словам, в этом году для госагентства предусмотрены средства в размере 526 млн сомов, уточненный бюджет составил 678,5 млн сомов. По сравнению с бюджетом 2016 года уточненный бюджет текущего года меньше на 258,1 млн сомов. Такой разрыв обусловлен прошлогодними подготовками спортсменов к Олимпийским играм и Вторым Всемирным играм кочевников, а также подготовкой сборной Кыргызстана по футболу на отбор чемпионата мира-2018.

Выделенные средства были потрачены по статьям:

"Расходы на служебные поездки" - 81,7 млн. сомов, или 97,3% – от утвержденной сметы на первое полугодие и 70% – от годовой сметы. "Приобретение прочих товаров и услуг" - 22,5 млн. сомов, или 75,2% – от утвержденной сметы на первое полугодие и 22,3% – от годовой сметы. "Приобретение продуктов питания" - расходы составили 53,3 млн. сомов, или 95,4% – от утвержденной сметы на первое полугодие и 53,2% – от годовой сметы. "Приобретение, пошив и ремонт предметов, вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования" - 4,6 млн сомов, или 75,9% – от утвержденной сметы на первое полугодие и 40,5% – от годовой сметы.

Также средства затрачены на различные дирекции в размере 197,1 млн сомов:

Дирекция по олимпийским видам спорта - 52,9 млн сомов, или 26,8% от общего расхода; Дирекция по национальным видам спорта - 15,5 млн сомов, или 7,8%; Дирекция по неолимпийским видам спорта – 15,3 млн сомов, или 7,7%; РСДЮШОР по водным видам спорта – 8,5 млн. сомов, или 4,3%; РСДЮШОР по видам борьбы – 10,8 млн. сомов, или 5,4%; РСДЮШОР по конному спорту – 11,1 млн. сомов, или 5,6%; РСДЮШОР по атлетике – 5,5 млн. сомов, или 3%; РСДЮШОР по футболу – 5,4 млн. сомов, или 3%; РСДЮШОР "Эдельвейс" – 7,3 млн. сомов, или 3,8 %; Остальные школы – 64,8 млн. сомов, или 32,8%

Расходы территориальных управлений госагентства за 6 месяцев 2017 года составили 59,1 млн сомов.