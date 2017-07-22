Прощай чемпионат Азии. Футболисты "молодежки" пропустили 5 голов от Омана

Молодежная сборная Кыргызстана U-23 (до 23-х лет) провела свой заключительный матч в рамках отборочного раунда чемпионата Азии-2018 по футболу. Игра прошла на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

Свою вторую встречу кыргызстанцы провели со сборной Омана, где матч обслужила бригада рефери Сауд Али Аль-Адба из Катара.

Со свистком арбитра первыми создали момент хозяева поля, где капитан команды Бахтияр Дуйшобеков пробил по воротам, но голкипер оманцев в прыжке поймав мяч спас команду от гола.

После этого атакующий пыл кыргызстанцев стих, а оманцы пошли вперед, и насели на ворота Арстана Кудайбердиева, который практически весь первый тайм спасал команду. Такая игра вратаря вдохновила полевых игроков и когда рефери готов был дать свисток на перерыв кыргызстанцы в дополнительное время забили гол "в раздевалку".

Абай Боколев с фланга навесил мяч и оказавшись в штрафной площади Одилжон Абдрахманов головой переправил его в ворота 1:0.

Во втором тайме оманцы большими силами пошли вперед и это дало результат. Мухсен аль-Гассани воспользовавшись ошибкой вратаря и защитников сравнял счет - 1:1.

А на 81-й минуте случилось роковое пенальти в ворота сборной Кыргызстана. Захир аль-Ахбари не промахнулся с точки и гости повели - 2:1.

В концовке игры кыргызстанцы просто рассыпались и соперник забил еще 3 безответных мяча установив окончательный счет - 5:1.

Напомним, Бишкек принимает отборочные игры группы "А", в которых участвуют три сборные – Кыргызстана, Ирана и Омана. Свой первый матч кыргызстанцы уступили Ирану со счетом 1:2. Таким образом отечественная команда потреляла шанс выйти в финал.

Теперь, для определения победителя группы сойдутся сборные Ирана и Омана, встреча состоится завтра, 23 июля.

Отметим, в отборе участвуют 40 команд, поделенных на 10 групп, а в финальный этап чемпионата выйдут победители в своих группах, а также 5 лучших команд, занявших вторые места в своих группах. Финальная стадия чемпионата Азии U-23 пройдет с 9 по 27 января 2018 года в Китае.