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МЧС подвело итоги своей работы за первое полугодие. Период выдался тяжелым

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ВБ

21 июля в Центре управления кризисными ситуациями МЧС КР проведена коллегия по итогам деятельности министерства за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра ЧС КР Калыс Ахматов отметил, что количество чрезвычайных ситуаций за отчетный период выросло на 56%.

"Основными причинами роста чрезвычайных ситуаций природного характера являются большое количество выпавших осадков в виде дождя и снега. Всего за шесть месяцев текущего года произошло 284 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, большинство чрезвычайных ситуаций произошло в южном регионе: только в Джалал-Абадской области произошло 142 ЧС, в Ошской области – 86 ЧС, погибло 105 человек, в том числе и в результате авиакатастрофы", - Ахматов.

Спасательными подразделениями министерства за отчетный период было спасено 168 (2016г.- 173 людей) человек, из них при дорожно-транспортных происшествиях - 46 человек (2016г. – 55 человек), в экстремальных ситуациях – 75 человек (2016г. – 65 человек), в том числе на водоемах, каналов, рек 2 человека (2016г.-9), на пожарах спасены 45 человек . По республике зарегистрировано 1327 пожара (2016г.-1487), в огне погибли 37 человек (2016г.- 46 человек).

Между тем, защитные мероприятия МЧС проводятся в двух направлениях. Так, по линии план-прогноза аварийно-восстановительных работ включено 87 объектов, завершены работы и введены в эксплуатацию 37 объектов, в итоге от ЧС защищено 4124 м дамбы, 2 погранпоста, 4850 жилых дома и 9572 га сельхозугодия, 2 моста, 3 школы,1 ипподром.

По линии специальных превентивных и ликвидационных мероприятий (СПЛМ) работы велись на 243 объектах, завершены и введены в эксплуатацию 183 объекта. В результате от ЧС защищено: 7100 жилых дома, 3837 сельхозугодия, 133 км внутрихозяйственных дорог, 6 школ, 2 мечетей, 3 медицинский пункт, 7 ФАП, 1 магазин, 1 кладбище, 12 внутрихозяйственных дорог.

В ходе коллегии за добросовестную службу в области предупреждения и ликвидации ЧС, а также в честь 26-летия со дня образования Спасательной службы ряд сотрудникам ведомства объявлена "Благодарность" от премьер-министра КР.

URL: http://www.vb.kg/363680
Теги:
МЧС, стихийные бедствия
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