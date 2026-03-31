Житель Кашка-Суу превратил пахотные земли в трассу для картинга

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики выявила факт грубого нарушения земельного законодательства в Чуйской области. В ходе проверки в селе Кашка-Суу Байтикского айылного аймака Аламудунского района было установлено нецелевое использование участка богарной пашни площадью 0,72 гектара. Выяснилось что владелец земли гражданин Б.Т.Ж. вместо ведения сельскохозяйственной деятельности организовал на данной территории зону отдыха под названием Картинг-Багги.

По результатам проверки в отношении нарушителя были применены административные меры в соответствии со статьей 239 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и наложен денежный штраф. Кроме того владельцу участка выдали предписание об обязательном использовании земли по ее прямому сельскохозяйственному назначению. В профильном ведомстве предупредили что в случае игнорирования требований и дальнейшего нецелевого использования пашни будут приняты жесткие меры в рамках Земельного кодекса Кыргызской Республики вплоть до изъятия участка.

Служба по земельному и водному надзору продолжает вести системную работу по пресечению подобных нарушений по всей стране. Ведомство напоминает о необходимости строгого соблюдения законодательства для обеспечения рационального использования сельскохозяйственных угодий и сохранения земельного фонда республики.