Футзал: EREM крупным счетом проиграл команде из ОАЭ на чемпионате Азии

Чемпион Кыргызстана по футзалу EREM потерпел поражение в втором матче в рамках клубного чемпионата Азии в Хошимине (Вьетнам).

Как сообщает Азиатская конфедерация футбола, свою вторую игру кыргызстанцы провели с чемпионом ОАЭ "Аль-Дафра" и проиграли крупным счетом 0:4.

В первом тайме EREMу удалось отстоять ворота "сухими". Однако, во второй половине встречи на 24-й минуте отличился Джамиль Абдулкарим и соперники повели в счете 0:1.

Затем в течение трех минут чемпионы Кыргызстана пропустили еще три гола, два из которых забил До Нассименто Уильямс Оливейра. А на последней минуте до разгрома счет довел Альхамади Мохаммед Хассан.

Напомним, свой первый поединок кыргызстанцы провели с чемпионом Вьетнама "Тай Сон Нам". В упорной борьбе они одержали победу со счетом 5:4.

Всего в чемпионате участвуют 14 команд, которые были поделены на 4 группы. По итогам жеребьевки EREM попал в группу "А" наряду с "Тай Сон Нам" (Вьетнам), Аль-Дафра (ОАЭ) и "Вик Вайперс" (Австралия).

По итогам двух туров первое место в группе занимает Аль-Дафра набрав 6 очков, затем по три очка набрали EREM и "Тай Сон Нам", и в аутсайдерах "Вик Вайперс".

Свой заключительный матч в группе кыргызстанцы проведут завтра, 24 июля с командой из Австралии. Чтобы выйти в четвертьфинал чемпиону страны необходимо занять первое или второе место.