Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.58 - 102.58

В Караколе пройдет масштабный концерт к 35-летию независимости Кыргызстана

489  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

31 августа на Центральной площади Каракола пройдет праздничный концерт, приуроченный к 35-летию независимости Кыргызской Республики. Торжественная программа начнется в 17:15 и продержится до 22:20.

По традиции мероприятие откроется церемонией поднятия государственного флага Кыргызстана почетным караулом. Гостям и жителям города представят концептуальное музыкальное шоу, отражающее путь страны от наследия предков до современного Кыргызстана.

На сцену выйдут известные отечественные исполнители: Нурлан Насип, Кымбат Азизова, Мажик Байсынов, Темир Назаров, Freeman 996 и Бегиш.

Главными приглашенными хедлайнерами вечера станут российские артисты Люся Чеботина и Филипп Киркоров.

Завершится празднование 35-летия независимости республики красочным салютом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461122
Теги:
Каракол, концерт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  