В Караколе пройдет масштабный концерт к 35-летию независимости Кыргызстана

31 августа на Центральной площади Каракола пройдет праздничный концерт, приуроченный к 35-летию независимости Кыргызской Республики. Торжественная программа начнется в 17:15 и продержится до 22:20.

По традиции мероприятие откроется церемонией поднятия государственного флага Кыргызстана почетным караулом. Гостям и жителям города представят концептуальное музыкальное шоу, отражающее путь страны от наследия предков до современного Кыргызстана.

На сцену выйдут известные отечественные исполнители: Нурлан Насип, Кымбат Азизова, Мажик Байсынов, Темир Назаров, Freeman 996 и Бегиш.

Главными приглашенными хедлайнерами вечера станут российские артисты Люся Чеботина и Филипп Киркоров.

Завершится празднование 35-летия независимости республики красочным салютом.