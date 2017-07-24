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Атамбаев: Соглашение с чешской компанией более выгодно, чем с "Русгидро"

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Родион Решетов

Сегодня, 24 июля, в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате проходит итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В мероприятии принимают участие представители местных и зарубежных средств массовой информации, а также эксперты и чиновники.

Войдя в зал, глава республики поздоровался с присутствующими и сообщил, что сегодня он дает свою последнюю летнюю пресс-конференцию. Буквально через 2,5 месяца страна выберет следующего президента, и пока Атамбаев еще не знает, даст ли он еще одну традиционную пресс-конференцию до 1 декабря.

Первое, что спросили у президента журналисты, о строительстве чешской компанией ГЭС в Кыргызстане. Алмазбек Атамбаев ответил, что он уже привык к тому, что отдельные граждане не поддерживают его инициативы. Однако, по его словам, соглашение с чешской компанией является для Кыргызстана удачным и более выгодным, чем договор с "Русгидро".

"Когда "Энергохолдинг" утвердит, то компания должна будет в течение месяца заплатить 37 миллионов долларов, чтобы не было претензий со стороны "Русгидро". Все проекты Атамбаева нормально заканчиваются, и я убежден, что и этот будет нормально завершен. Я привык, что целая свора начинает поливать Атамбаева, типа надо было не торопиться, не надо было разрывать соглашение с Россией и "Русгидро". Абсолютно правильно сделали. Я убедился, и президент России тоже убедился, что даже не собирались строить ВНК и Камбар-Ату, хотя первое соглашение было заключено в 90-х годах. Так больше не будет. Соглашение удачно для Кыргызстана, более выгодно, чем с "Русгидро". Главное, чтобы инвесторы были. Не надо хоронить Атамбаева и проект, если проплатят - то серьезные инвесторы, если нет, то найдем других", - сказал президент.

URL: http://www.vb.kg/363709
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГЭС, президент, Верхне-Нарынский каскад
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Комментарии
Аман Асманкулов
24.07.2017, 12:50
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Я привык, что целая свора начинает поливать Атамбаева, типа надо было не торопиться, не надо было разрывать соглашение с Россией и "Русгидро". Абсолютно правильно сделали. Я убедился, и президент России тоже убедился, что даже не собирались строить ВНК и Камбар-Ату

Cудя по тому, что отношения с РФ не испортились после разрыва соглашения по ГЭС, Путин признал криворукость Русгидро по данному проекту.

Ждать с моря погоды глядя на долгострой не имело никакой перспективы.

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