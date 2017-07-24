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Атамбаев: У нас есть шанс наказать М.Бакиева. Как - не скажу, это госсекрет

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Родион Решетов

Сегодня, 24 июля, в ходе итоговой пресс-конференции президента в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате Алмазбек Атамбаев рассказал о том, что появилась возможность наказать сына беглого президента Курманбека Бакиева.

Так, по словам главы государства, найден способ привлечь его к заслуженной ответственности. Как отметил президент, лично для него - это один из принципиально важных вопросов.

Однако, какое именно наказание получит Максим Бакиев и каким способом, Атамбаев не сказал, сообщив, что это является секретом государственного уровня.

"Мы нашли ниточку и решение вопроса. Максим Бакиев получит там заслуженное наказание. Я не могу раскрывать государственный секрет. Но появился шанс и мы его не упустим. Для меня это один из самых важных вопросов, чтобы человек был наказан. Шел саботаж, мы даже видели, что во временном правительстве, когда кровь еще не успела остыть, думали продолжить дело Бакиева. У нас есть шанс, и думаю, Максим не сможет отвертеться", - сказал президент.

URL: http://www.vb.kg/363726
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Максим Бакиев, президент
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Комментарии
сули мули
24.07.2017, 12:52
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Комментариев: 122

Да просто наймите опытных киллеров и порешайте вопрос со всей семейкой Бакиевых, как в свое время сделал Израиль со всей нацисткой верхушкой Третьего рейха, попрятавшихся в лесах Аргентины и Мексики.

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