Атамбаев: Я Акаева никогда не прощу, 1000 тонн золота какому-то дяде отдал

Сегодня, 24 июля, в ходе итоговой пресс-конференции главы государства Алмазбеку Атамбаеву задали вопрос о том, что некоторые граждане считают, беглого президента Аскара Акаева уже можно простить.

Однако эта идея Атамбаеву не понравилась. Он сказал, что никогда не простит Акаева за махинации с золоторудным месторождением Кумтор. Когда вместо 67% акций у Кыргызстана осталось всего лишь 16%.

"Про Акаева говорят: давайте его простим. У нас была тысяча тонн золота и 67% доли в "Кумторе", которая уменьшилась до 16%. Я Акаева никогда не прощу, тысячу тонн золота ради своей ненасытной семейки чужому дяде отдал. Или взять тот же Джеруй - и Акаев за 300 сомов лицензию продавал, и Бакиевы хорошие деньги получали от Березовского и его людей. Мы продали лицензию на разработку месторождения Джеруй российской компании за 100 миллионов долларов. Они закрыли долги перед казахской компанией "Визор". То есть вместо 300 сомов мы выручили 170 миллионов долларов.

Как можно прощать людей, так обокравших свою страну и народ", - сказал глава государства.

Он также не поддерживает возможность применения амнистии в отношении осужденных по делу о событиях, произошедших 7 апреля 2010 года.

"Что касается Жаныша Бакиева, то мне жаль, что у нас нет разведки уровня МОССАД, чтобы найти и наказать его. Сколько он убил людей до и после 7 апреля, сколько у нас было разворовано - сотни миллионов!" - добавил президент.