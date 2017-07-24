ЗАО "Альфа Телеком" под торговой маркой MegaCom попытаются продать через прямые торги. Об этом "ВБ" сообщил глава Фонда управления госимуществом Болсунбек Казаков.

По его словам, решение о прямых торгах 100% акций компании было принято в Совете безопасности.

"В соответствии с законодательством объявляются прямые торги, если аукцион в третий раз не удался. В Совете безопасности решение о прямых торгах поддержали все и поручение сейчас в правительстве, когда оно поступит к нам, мы объявим прямые торги. Условия те же - 100% акций компании за 13 млрд 500 млн сомов. Будем открыты для переговоров как с местными потенциальными покупателями, так и с зарубежными", - сказал Казаков.

Глава ФУГИ предупредил, что и этот вариант не гарантирует успешную реализации компании.

Напомним, все три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Объявленная в первый раз стартовая цена в 19 млрд сомов к третьему аукциону опустилась до 13 млрд 500 млн сомов.

Справка:

ЗАО "Альфа Телеком" 4 июня 2009 года создал Алексей Елисеев. Туда были переведены активы ОсОО "БиМоКом Лтд.", которое ранее являлось владельцем торговой марки MegaCom. После апрельских событий декретом временного правительства от 20 мая 2010 года национализировано 49% акций "Альфа Телекома". Остальные 51% акций ЗАО "Альфа Телеком" находились в собственности офшорных компаний Southfield Management Inc. и Vesatel Unitеd Limited.

Собственники сотовой компании не смогли оспорить решение в суде, так как долгое время не формировалась Конституционная палата, куда граждане могут писать заявления по поводу незаконности декретов временного правительства.

В апреле 2011 года Мингосимущества обратилось в Межрайонный суд Бишкека с исковым заявлением признать недействительной продажу 51% акций этим компаниям. Ведомство настаивало на возвращении их Елисееву, чтобы в последующем национализировать контрольный пакет акций. Решением Межрайонного суда Бишкека от 30 декабря 2013 года иск Мингосимущества был удовлетворен, а сделки купли-продажи акций признаны недействительными. Таким образом, Елисееву был возвращен 51% акций ЗАО "Альфа Телеком".

Но затем 16 июня 2013 года Ошский городской суд вынес обвинительный приговор Елисееву и конфисковал его имущество, в том числе и долю в компании. Позже Верховный суд передал 51% акций ЗАО "Альфа Телеком" в собственность государства. Таким образом, правительство стало держателем 100% пакета акций компании.