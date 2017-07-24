Футзал: EREM выиграл австралийский "Вик Вайперс" на чемпионате Азии

Чемпион Кыргызстана по футзалу EREM одержал победу в третьем матче в рамках клубного чемпионата Азии в Хошимине (Вьетнам).

Как сообщает Азиатская конфедерация футбола, сегодня, 24 июля, в заключительном матче группового этапа EREM встретился с "Вик Вайперс" из Австралии.

В начале матче два опасных момента у ворот чемпиона страны создали австралийцы, а спустя три минуты игрового времени собрались и кыргызстанцы. Однако несмотря на непрерывные атаки, ворота соперников удалось поразить только за несколько секунд до окончания первого тайма - 1:0.

Капитан команды Максадбек Алимов с фланга доставил мяч Руслану Ермекову, находящемуся сбоку от ворот, он переправил мяч в площадь ворот и Адилет Култаев касанием отправил его в ворота.

Во втором тайме, несмотря на старания, чемпиону страны не удалось удвоить счет и матч завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу EREMа.

Отметим, всего в чемпионате участвуют 14 команд, которые были поделены на 4 группы. По итогам жеребьевки EREM попал в группу "А" наряду с "Тай Сон Нам" (Вьетнам), Аль-Дафра (ОАЭ) и "Вик Вайперс" (Австралия). Свой первый матч ошане провели с "Тай Сон Нам" и одержали победу со счетом 5:4, однако во втором матче уступили "Аль-Дафра" (0:4).