Премьер-министр остался доволен ходом ремонта дорог в Таласской области

Благодаря стабильному развитию экономики за последние годы появилась возможность комплексного развития сельского хозяйства. В том числе расширения сети машинно-тракторных станций (МТС). Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 июля, в ходе рабочей поездки в Таласскую область.

Аким Таласского района Бакыт Нуржанов сообщил, что за последнее время только в этом в районе создано 10 подобных МТС. "Ак-Сай сервис" - самая крупная из них. Главе правительства продемонстрировали сельхозтехнику и генеральный план развития сел Таласского района до 2035 года.

Премьер-министр напомнил, что в рамках программы "ФСХ – 5" по поддержке сельского хозяйства уже выданы около 9 тысяч кредитов на общую сумму более 3,6 млрд сомов. До конца 2017 года данный показатель планируется довести до 7 млрд сомов.

"Уровень отечественного сельского хозяйства растет с каждым днем. С увеличением количества МТС и привлечением новой сельхозтехники, стоимость услуг по их использованию для простого населения должна снизиться. В свою очередь мы продолжим работать над увеличением объемов доступных кредитов для сельского хозяйства", - подчеркнул Жээнбеков.

Кроме того, на встрече с местными жителями были обсуждены вопросы развития лизинга. Премьер-министр сообщил, что на эти цели в текущем году предусмотрен миллиард сомов.

Далее глава кабмина осмотрел строительство участка автодороги Тараз - Талас - Суусамыр. Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что на сегодня уже завершена укладка первого слоя асфальта. Он также отметил, что ширина этой автодороги будет увеличена до 15 метров. Министр пообещал, что до 25 августа этого года завершится асфальтирование внутренних дорог города Талас. После этого начнутся работы в районах Таласской области.

Жээнбеков отметил, что на развитие дорожной инфраструктуры регионов страны и стратегических магистралей выделяются значительные средства из государственного бюджета. Также в большом объеме привлекаются грантовые средства.

"У нас нет выхода к морю, поэтому Кыргызстан должен стать транспортным хабом для всего региона. Это придаст значительный импульс развитию экономики нашей страны", - подчеркнул премьер-министр.

В целом глава правительства остался доволен выполнением графика строительных работ. Он лишь поручил Минтрансу усилить контроль над качеством дорожного ремонта.