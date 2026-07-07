Роналду завершил карьеру на чемпионатах мира после вылета Португалии

Сборная Португалии по футболу завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив Испании со счётом 0:1 в матче 1/8 финала. Победу испанцам принес точный удар Микеля Мерино в компенсированное время второго тайма.

Встреча долгое время проходила в равной борьбе. Португальцы имели несколько возможностей открыть счет, однако Нуну Мендеш и Бернарду Силва попадали в каркас ворот, а реализовать свои моменты команда так и не смогла.

Этот матч стал последним на чемпионатах мира для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Еще до старта турнира 41-летний нападающий объявил, что мундиаль 2026 станет заключительным в его карьере.

После финального свистка Роналду не смог сдержать эмоций. Форвард со слезами на глазах покинул поле, завершив свою историю выступлений на мировых первенствах.

За шесть чемпионатов мира Роналду провел 27 матчей и забил 11 голов, став одним из самых результативных и узнаваемых игроков в истории турнира. Несмотря на вылет Португалии, его карьера на мировых первенствах останется одной из самых ярких в истории футбола.